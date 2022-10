Timac Agro: problem z dostępnością nawozów w branży potrwa

Timac Agro była jedną z niewielu firm z branży nawozowej na tegorocznym Agro Show (fot. JŚ-S).

Agro Show to bez wątpienia wyjątkowa okazja do branżowych spotkań i dyskusji - z której skorzystaliśmy i my. Z Timac Agro rozmawialiśmy o działaniu firmy w sezonie, którego tłem był kryzys na rynku nawozów.

Przezorny zawsze ubezpieczony Dariusz Mieszała, PR & Communication Manager firmy Timac Agro Polska w rozmowie z redakcją przyznał, że zbliżającą się kryzysową sytuację na rynku nawozów branża przeczuwała już wcześniej. Z tej perspektywy za szczególnie istotną uznał rozbudowaną sieć doradczą Timac Agro, która swoim odbiorcom, rolnikom zalecała zamawianie nawozów z odpowiednim wyprzedzeniem. - Wiele zakładów produkcyjnych w Europie Zachodniej przestoje technologiczne miało już z początkiem tego roku, gdy ceny surowców bardzo gwałtownie wzrastały. Grupa Roullier, do której należy m.in. Timac Agro, stawia na dywersyfikację. Istnieje wiele fabryk i linii produkcyjnych, które zaopatrują oddział polski. Mogliśmy czerpać z kilku różnych fabryk, co umożliwiło zapewnienie dostępności produktów przez cały sezon - mówił Mieszała. Nasz rozmówca dodał, że z problemem dostępności nawozów branża rolnicza będzie mierzyć się do dwóch lat, a ceny są trudne do przewidzenia. Jednocześnie podkreślił, że ceny nowych produktów, które firma Timac Agro wprowadziła na rynek w styczniu 2022 r., udało się zachować na tym samym poziomie przez cały sezon. Branża nie zwalnia mimo chaosu Skoro już o nowościach mowa, to właśnie premierami nowych produktów stał w firmie Timac Agro mijający rok. Jak podkreślił Dariusz Mieszała, mimo tak specyficznego dla rolników sezonu, obfitującego w wyzwania, rolnicy oczekiwali na gamę płynnych nawozów biostymulujących z linii DNA Performance. Nawozy z tej linii są przeznaczone precyzyjnie do różnych upraw i różnych potrzeb roślin, co ważne było w tym sezonie, który zaprezentował nam swoisty przekrój przez różne warunki atmosferyczne. - W tym roku warunki pogodowe w kraju w okresie wegetacji roślin były bardzo zróżnicowane: od obszarów, gdzie pogoda była niemal idealna, przez województwo lubuskie i część wielkopolskiego, gdzie było bardzo sucho, po mokre opolskie i podkarpackie. Gama DNA Performance służy właśnie temu, by zniwelować problemy wynikające z tak różnych sytuacji stresowych dla roślin - opowiadał Dariusz Mieszała. Oprócz gamy DNA Performance wśród nowości od Timac Agro można wymienić Hyper Top-Phos, czyli nawóz z fosforem chronionym przed uwstecznianiem w różnych warunkach glebowych; Actipost 360 - środek poprawiający jakość nawozową obornika i gnojowicy i ułatwiający ich przechowywanie; Nutri V-Phyt, czyli blok mineralny dla zwierząt o działaniu odstraszającym owady i przeciwpasożytniczym. Na najbliższy sezon Timac Agro planuje wprowadzanie kolejnych nowości, wśród których mocno skupi się na sektorze zootechnicznym. Całą rozmowę obejrzycie w wideo:

