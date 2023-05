O rynku szeroko rozumianych biopreparatów, w tym przede wszystkim biostymulatorów, zmianach legislacyjnych, jak i portfolio produktowym, rozmawiamy z Iwoną Jandą-Maliną z firmy Agrosimex. Więcej szczegółów w wideo poniżej.

Od 16 lipca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Na jego podstawie mogą być wprowadzone na rynek nowe produkty nawozowe, ze znakiem CE. Rozporządzenie ma też zastosowanie m.in. do biostymulatorów, definiowanych jako: "Produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny lub ryzosfery roślin”.

Co zmieniły te przepisy? Pytamy o to naszą rozmówczynię.

- Tak, w lipcu ubiegłego roku weszła w życie duża zmiana w prawie dotyczącym rynku nawozów. Już wiele miesięcy wcześniej rozpoczęliśmy przygotowania do tych zmian, także dzień 16 lipca ubiegłego roku nie był dla nas zaskoczeniem. Procedury związane z nadawaniem znaku CE produktom, które mamy w naszej ofercie rozpoczęły się odpowiednio wcześnie, bo jest to proces czasochłonny, a pracujemy z dystrybutorami z całego świata. Jesteśmy z naszymi dostawcami w kontakcie, także udało nam się przez ten proces zmian przejść płynnie – wyjaśniła nam na wstępie Iwona Janda-Malina.

Jak dodała, jeśli produkt nawozowy został wprowadzony do obrotu przed tą wyżej wspomnianą datą, wówczas może być on sprzedawany przez okres tzw. przejściowy, czyli dwa lata od obowiązywania przepisów, na starych zasadach, ze znakiem WE. Jeśli natomiast zapasy się skończyły to wprowadzenie nowej partii danego produktu już wymagało wdrożenia znaku CE, a ta procedura jest długotrwała.

- Na ten moment mamy w Polsce dwa laboratoria, które mogą przeprowadzić analizę składu nawozu i dzięki temu można uzyskać znak CE. Takich badań nie wykonuje się od ręki, dlatego przestój w tych laboratoriach mógł powodować przerwy w dostawie części produktów, co widać na rynku. Aczkolwiek były to wyjątkowe i nieliczne sytuacje – dodała nasza rozmówczyni. Odnosząc się do koniecznych zmian, którym muszą podlegać producenci tego typu produktów.

Ale jak dodała, portfolio Agrosimexu jest na tyle szerokie, że zawsze firma była w stanie zrealizować potrzebę klienta.

Czy te nowe przepisy wprowadzą większą transparentność, czego też pewnie oczekują rolnicy?? Jej zdaniem potrzeba na to czasu, kiedy już wszystkie produkty dostępne na rynku będą tylko i wyłącznie z wymogiem oznakowani CE. Zgodnie z nowym prawem, producenci muszą zapewnić, że wytworzenie ich nawozów było zgodne z wydanym rozporządzeniem. Jest to zarówno odpowiednia dokumentacja techniczna oraz przeprowadzone procedury oceny zgodności. Producenci muszą m.in. pilnować limitów metali ciężkich, a także podawać informację o surowcach użytych do wyprodukowania danego produktu.

- Jest to procedura, która wymaga czasu, ale też i generuje koszty. Producent jest zobowiązany wykazać dokładnie z czego dany produkt się składa. I być może nie zawsze to będzie komuś na rękę i w ten sposób uszczupli się portfolio tego typu produktów na naszym rynku – mówi nam Janda-Malina.

Czy podział biostymulatorów w rozporządzeniu jest czytelny?

Okazuje się, że wyżej wspomniany akt prawny normalizuje podział tzw. biopreparatów. Wśród nich wyróżnia biostymulatory, które dzieli na dwie grupy. Jedna to te mikrobiologiczne, które zawierają mikroorganizmy: Azotobacter spp., grzyby mikoryzowe, Rhizobium spp., Azospirillum spp. Drugie to biostymulatory niemikrobiologicznego nazywane w rozporządzeniu „biostymulator inny niż biostymulator mikrobiologiczny.”

- Podział jest prosty. Pokazuje trend w którym zmierza Unia Europejska, czyli popularyzowanie rozwiązań biologicznych opartych na naturalnych procesach, które zachodzą w roślinach i w glebie. W związku z tym została wyodrębniona ta grupa biostymulatorów mikrobiologicznych i to jest słuszne. Jeśli chodzi o pozostałe biostymulatory, to mamy tutaj szerokie pole możliwości do działania i może nie koniecznie sprawiedliwe jest to, że tak złożone i bogate w skład preparaty jak np. Maral, który składa się zarówno z aminokwasów, hormonów roślinnych, składników mineralnych i fenylopropanoidów, także bardzo złożony produkt, jest wrzucony do tej samej grupy, co proste, oparte bardzo często na jednej substancji biostymulatory – powiedziała nam Janda-Malina.

Portfolio biostymulatorów

Najważniejsza jest jednak ich sprawdzona skuteczność i to w warunkach środowiskowo-glebowych naszego kraju.

- Agrosimex oferuje szereg skutecznych nawozów i biostymulatorów. Przykładem cieszącego się uznaniem Rolników preparatu jest Rhizosum N Plus, czyli bakterie Azotobacter salinestris, które wiążą azot atmosferyczny i udostępniają go roślinom. Agrosimex był innowatorem wdrażając ten produkt, bo już funkcjonuje od 2014 r. i my mamy prawie dziesięcioletnie doświadczenie, w naszych warunkach glebowych. I wiemy, jak pozycjonować w technologiach nawożenia upraw u naszych klientów bakterie Azotobacter salinestris, tak aby uzupełniać nawożenie mineralne azotem pochodzącym od bakterii i tym sposobem optymalizować koszty nawożenia azotem. Ponadto Rhizosum N Plus intensyfikuje rozwój korzeni – wyjaśniała przedstawicielka firmy.

Podany produkt zawiera właśnie wyżej wspomniane mikroorganizmy, ale firma ma też w swoim portfolio biostymulatory właśnie niemikrobiologiczne.

- Protaminal to wysokiej jakości biostymulator na bazie aminokwasów, które pochodzą z pięciu gatunków roślin. To jest ewenement na rynku, bo preparaty aminokwasowe zazwyczaj bazują na prostych wyciągach roślinnych. Wysokie stężenie wolnych aminokwasów z Protaminalu przynosi bardzo dobre efekty w plonach, jest też dobrym sposobem na regenerację upraw i ma bardzo dobrą formulację – dodała.

Kolejnym jest Maral. - To jest produkt o bardzo szerokim spektrum działania i w tym momencie, gdzie musimy regenerować uprawy ozime po przymrozkach, gdzie potrzebujemy wzmocnić kwitnienie, gdzie potrzebujemy wzmocnić budowanie kłosów w zbożach, gdzie potrzebujemy nadrobić ten stracony czas przez opóźnione zasiewy w buraku czy kukurydzy, to na pewno Maral jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo Maral również wspiera zdrowotność rośliny – podkreśliła Iwona Janda-Malina.

Zwróciła też uwagę na potrzebę stosowania takich preparatów ze względu na wykonane w późniejszych fazach rozwojowych zbóż zabiegi ochrony lub regulacji roślin.

- ASX Krzem Plus to preparat, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko w buraku. Bo świadomość rolników dotycząca tego, że krzem bardzo korzystnie wpływa również na odporność łanu na wyleganie jest coraz większa. I te spóźnione zabiegi T1, te opóźnione zabiegi regulatorami wzrostu, bardzo często wykonywane na drugie, nie na pierwsze kolanko, to jest powód, dla którego rolnicy stosują ASX Krzem Plus w zbożach – mówi przedstawicielka Agrosimex.