Profesor Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie opowie o potrzebie inwestycji w zdrowie gleb. Czy nasze, polskie gleby są zdaniem naukowca zdrowe?

- Generalnie gleby w Polsce nie są zdrowe, są zdegradowane. Patrząc na choroby gleby, czyli końcowy efekt, to główne choroby to odpróchniczenie, zakwaszenie i zagęszczenie - twierdzi prof. Piechota.

Zdaniem prof. Tomasza Piechoty troska o zdrowie gleby zajmuje zbyt dalekie miejsce w hierachii rolniczych inwestycji.

Prof. Piechota dodaje, że w swoim wykładzie chciałby przekazać rolnikom, żeby szukali, jaki jest czynnik emitujący zdrowie ich gleb i skupili się na likwidacji lub ograniczeniu tego problemu. Zdaniem naszego rozmówcy tym czynnikiem bardzo często jest zakwaszenie gleb.

Producenci i dystrybutorzy środków produkcji dla rolnictwa mocno rozwijają w ostatnim czasie segment różnego rodzaju produktów bazujących czy to na mikroorganizmach, wyciągach i ekstraktach roślinnych, czy kwasach humusowych, których zadaniem ma być poprawa kondycji, żyzności i zdrowia gleb. Jak prof. Piechota ocenia zasadność stosowania tego typu produktów na glebach, które określa jako "chore"?

- Jeżeli rolnik nie podejmie żadnego działania, żeby glebę ratować, to stosowanie takich produktów nie ma sensu. Natomiast jeżeli rolnik podejmuje działania, to dobry preparat jest jak porządny suplement diety dla ludzi. Będzie działał wspomagająco, ale nie może być głównym środkiem zaradczym - tłumaczy prof. Piechota.

O potrzebie wapnowania gleb napisano już całe tomy podręczników i poradników. Można więc mieć nadzieję, że rolnicy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest regulowanie pH gleby. Czy jednak wystarczy kupić "byle jakie", rozrzucić na polu i liczyć na dobry efekt?

Zdaniem prof. Piechoty dwa kardynalne błędy wapnowania to stosowanie wapna "na pamięć", a nie na podstawie analizy gleby; a także wybór tanich nawozów wapniowych, które nie mają odpowiedniej reaktywności.

- Należy zwracać uwagę na dwa podstawowe parametry. Pierwszy to zawartość wapnia, wyrażona jako zawartość tlenku wapnia. Drugi to reaktywność; im jest bliższa 100%, tym lepiej - zaznaczył nasz rozmówca.

Nawiązując do drugiej części sesji Rolnictwo Regeneratywne, w którym poruszymy zagadnienia związane z sekwestracją węgla w glebie, prof. Tomasz Piechota zaznaczył, że zakwaszenie gleb jest jednym z podstawowych czynników ograniczających zdolności gleb do sekwestracji dwutlenku węgla.

- Żeby sekwestrować węgiel, musi powstawać próchnica. To się dzieje na bazie bardzo skomplikowanych przemian mikrobiologicznych. Jeżeli pH jest za niskie do intensywnego rozwoju tego całego kompleksu bakterii, to w glebie nic dobrze się nie dzieje, w tym nie rozkłada się dobrze słoma, która jest jednym z głównych źródeł materii organicznej, czyli nie będzie prawidłowej sekwestracji - tłumaczył prof. Piechota.