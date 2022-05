Jak się okazało saletra amonowa nie do końca nadaje się do umacniania okopów, fot. Аркадий Бабченко

Wydawać by się mogło, że przy umacnianiu okopu najlepszym materiałem do tego celu będą worki z piaskiem. Tymczasem Rosjanie podczas wojny na Ukrainie wykorzystali w tym celu worki z saletrą amonową.

Kilka dni temu Internet obiegła informacja, że rosyjscy żołnierze w okolicy wsi Ruska Łozowa w obwodzie charkowskim w Ukrainie do umocnienia okopów użyli worków wypełnionych saletrą amonową.

Nie jest to zbyt bezpieczne bowiem saletra amonowa zwana także azotanem amonu jest wykorzystywana także do produkcji ładunków wybuchowych takich jak amonit, amonal czy też sznajderyt. Jest ona jednym z silniejszych ładunków wybuchowych. Jednak aby eksplodowała potrzebuje detonatora lub ognia. Zwykła kula karabinowa to z pewnością zbyt mało ale jeśliby w takie umocnienie okopu trafił pocisk lub bomba to z pewnością doszłoby do eksplozji.

Z jak wielką siłą potrafi eksplodować saletra świat przekonał się podczas jej wybuchu w porcie w Libanie.

Zdjęcie tytułowe pozyskaliśmy z posta dziennikarza relacjonującego przebieg wojny na Ukrainie.