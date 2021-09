Uruchomiono instalację kwasów humusowych w Grupie Azoty

Grupa Azoty uruchomiła właśnie nową instalację kwasów humusowych w Tarnowie. Produkować ona będzie m.in. Tohumus, ale w planach są też kolejne rozwiązania, które mają być odpowiedzią firmy na wymagania Europejskiego Zielonego Ładu.

- Grupa Azoty to jeden z europejskich liderów w produkcji nawozów. Jako lider mamy też obowiązki, które wynikają z polityki europejskie i polskiej, która nakazuje nam podążać ścieżką Europejskiego Zielonego Ładu i idei gospodarki obiegu zamkniętego. W dniu dzisiejszym chcemy zaprezentować instalację nad którą nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe pracowało wiele lat. To jest autorskie rozwiązanie Grupy Azoty – mówił na konferencji Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Ścieżka transformacji z paletą produktową

Jak podkreślał, to jest etap, gdzie firma oferuje produkt, który jest w 100 proc. ekologiczny. – Produkt, który jest na rynku bardzo potrzebny, bo szacujemy, że 70 proc. gleb w Polsce wymaga aplikacji kwasów humusowych. Produkt, który pozwoli naszym rolnikom produkować żywność efektywniej, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska – podkreślał prezes.

Tohumus to organiczno-mineralny stymulator wzrostu roślin pochodzący z biologicznego, naturalnego surowca jakim jest węgiel brunatny. Produkowany jest w procesie alkalicznej ekstrakcji z węgla brunatnego ze złoży wydobywanych z kopalni odkrywkowych.

– Tohumus to pierwszy z wielu produktów humusowych, które będziemy oferować. Mamy już plany na kolejne trzy produkty w tym obszarze (..) wchodzimy zdecydowanie w tą nową ekologiczną niszę nawozową i rozpoczynamy w tym obszarze swoja ofensywę – zapowiedział Tomasz Hinc.

- Tohumus to kolejny produkt Grupy Azoty, który wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu i tym samym pokazuje, ze Grupa Azoty bardzo poważnie podchodzi do transformacji naszego biznesu w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - mówił z kolei dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu. Jak podkreślał, produkt ten w momencie uruchomienia instalacji ma już zbudowany rynek.

Jak działa Tohumus?

Jak podaje producent, Tohumus to sól potasowa kwasów humusowych, zawierająca: kwasy humusowe (nie mniej niż 4,9 %), zawartość węgla organicznego (nie mniej niż 2,8 %), potas - ok. 1 %, pH - 9,0÷11,4. Stymulator wzrostu ma postać płynnej zawiesiny.

- Działanie preparatu polega na stymulowaniu utrzymywania się wyższego stężenia składników pokarmowych w pobliżu strefy korzeniowej, co pozwala roślinom na efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych – informuje Grupa Azoty.

Jak zaznacza producent, wyniki badań pozwoliły dobrze poznać mechanizm działania preparatu, a wdrożenia polowe pokazały jego skuteczność w poprawie produktywności roślin i jakości plonu.

- Przeprowadzone wyniki badań polowych na rzepaku ozimym i kukurydzy wykazały, że po zastosowaniu Tohumus uzyskano przyrost masy korzeniowej o 18 % dla rzepaku i 19% dla kukurydzy w odniesieniu do obiektu kontrolnego bez stymulatora wzrostu. Uzyskano istotną zwyżkę plonu nasion rzepaku o 11% a w przypadku kukurydzy (przeznaczonej na kiszonkę) przyrost masy nadziemnej wzrósł o 26% w stosunku do obiektu kontrolnego. Stosując doglebowo przed siewem stymulator, uzyskano wzrost plonu handlowego marchwi o 8% w stosunku do obiektu kontrolnego – informuje Grupa Azoty.