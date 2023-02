Powracamy do państwa Pędrak z Hrubieszowa. W poprzednim artykule pisaliśmy o szeregu urzędniczych kontroli dotykających gospodarstwo, tym razem szerzej przyjrzymy się jednej z nich –przechowywaniu nawozów azotowych. Kto ma rację w szeregu norm prawnych? Nad przepisami góruje ustawa, czy jednak etykieta producenta?

W ubiegłym tygodniu przybliżyliśmy historię małżeństwa Pędrak pochodzących z Hrubieszowa (woj. lubelskie). Prowadzą oni gospodarstwo w sąsiedzkiej wsi Dziekanów, które stało się obiektem notorycznych kontroli urzędów, również tych niepowiązanych bezpośrednio z rolnictwem. Jak przyznają państwo Pędrak, najczęściej do kontroli dochodzi w efekcie skarg i donosów jednego z sąsiadów, co trwa nieprzerwanie od 2007 roku.

Tym razem skoncentrujemy się na kwestii, która może dotyczyć niemałego grona rolników – a mianowicie magazynowania nawozów azotowych.

Kara za przechowywanie saletry amonowej

W gospodarstwie Pędraków zakupiono z początkiem listopada ubiegłego roku, saletrę amonową Grupy Azoty. Wcześniejsze kontrole z 2021 roku, również były przeprowadzane pod kątem właściwego stosowania i przechowywania nawozów w ich gospodarstwie. Dysponowano wówczas między innymi saletrą amonową, również Grupy Azoty – wtedy po wykonaniu oględzin gospodarstwa nie stwierdzono naruszeń oraz wykroczeń.

Po kolejnej kontroli z listopada 2022 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zarządzeniu pokontrolnym zauważa: „stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska” właśnie w odniesieniu do przechowywania saletry amonowej N34,4 (powołując się na ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu). Inspektorat zarządził ich przechowywanie zgodnie z ustawą - z czym zwrócił się do gospodarzy.

Krzysztof Pędrak przyznał w odpowiedzi, że nie ma już miejsca na placu pod budowę kolejnego pomieszczenia, czego wymaga ostatnie zarządzenie pokontrolne. Wniósł również uwagi do protokołu, ale nie wzięto ich pod uwagę. - Miałem 7 dni na wniesienie uwag, a zarządzenie wydano przed terminem ich wniesienia – podawał rolnik. Urzędnikom wolno więcej?

Co głosi ustawa nt. przechowywania nawozów mineralnych?

Według art. 24. 1. Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, organiczno-mineralne, środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu, w postaci stałej przechowuje się w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania.

Ustęp 2 powyższego paragrafu mówi, że nawozy w postaci stałej mogą być również przechowywane luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym – jednak nie ma to zastosowania do saletry amonowej (i innych nawozów zawierających azotan amonowy), w ilości powyżej 28% w przeliczeniu na azot całkowity.

W obawie przed zamknięciem gospodarstwa i wskazując na gąszcz przepisów i wiele niejasności małżeństwo Pędrak zwróciło się do posłów, Teresy Pamuły i Grzegorza Wojciechowskiego z pomocą o interpretację prawa. Kto, jeśli nie ci, którzy je tworzą rozumieją go najlepiej? A jednak, parlamentarzyści zostali zaskoczeni interpretacją przepisów przez państwową inspekcję. W celu wyjaśnieniu sprawy, wystosowali oni pytania do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz do minister klimatu i środowiska – Anny Moskwy. W świetle ich interpelacji, zagadnienie dotyczące nawozów przybiera ciekawego kierunku.

Różni producenci, różne zalecenia

Analizując treść ustawy, odsyła ona nie do aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Ustaw, ale do instrukcji producenta nawozu, gdzie w przypadku nieprzestrzegania tej instrukcji przewidywane są kary.

Podobnie wskazał w treści interpelacji poseł Grzegorz Wojciechowski. Na co również zwrócił uwagę, to istotne różnice dotyczące przechowywania nawozów, które są ustalane przez producentów.

Po sprawdzeniu instrukcji przechowywania nawozów zawierających jon amonowy zauważyłem duże różnice w warunkach przechowywania tych nawozów, mających identyczny skład i wyprodukowanych przez różnych producentów, w tym zagranicznych. Jaki jest powód tak istotnych różnic pomiędzy instrukcjami, szczególnie zawierających jon amonowy? – wskazuje Wojciechowski w interpelacji.

Na podobne różnice wskazuje także Krzysztof Pędrak, kontrolowany przez WIOŚ rolnik.

-Według Grupy Luvena saletra amonowa może być przechowywana pod wodoszczelnym przykryciem. Producent nawozów niemieckich K+S – mogą one być przechowywane, firma YARA – saletra amonowa w opakowaniach może być przechowywana na otwartej przestrzeni (…) na paletach, przykryta plandeką lub inną wodoodporną membraną. Według Grupy Azoty „saletrę amonową należy przechowywać w suchych i czystych budynkach, o podłożu izolującym od wilgoci – wyliczał rolnik.

Karta charakterystyki nawozu PULAN, zamówionego przez rolnika wskazuje:

Karta charakterystyki nawozu PULAN. źródło: Grupa Azoty

Czy za instrukcję przechowywania można karać?

Co ciekawe, Wojciechowski wskazuje w interpelacji na błędne sformułowanie określenia "nawozy mineralne", które może wprowadzać rolników w błąd. W art. 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu nawozy mineralne oznaczają – „niebędące produktami nawozowymi UE nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego".

Podkreśla - określenie "mineralny" oznacza w języku polskim substancję powstałą w wyniku procesu geologicznego. W tym wypadku za powstanie substancji nawozu odpowiada proces chemiczny i moim zdaniem prawidłowa nazwa winna brzmieć "nawozy chemiczne" stosowana np. przez UE – wyjaśniał.

Zwracając się z prośbą o odpowiedź do ministrów, Wojciechowski poprosił również o wyjaśnienie kwestii możliwych kar wynikających za nieprzestrzeganie instrukcji.

Czy instrukcja przechowywania jest prawem w rozumieniu Konstytucji RP? Czy w związku z nieprzestrzeganiem instrukcji wydanej przez komercyjną firmę i nieogłoszoną w Dzienniku Ustaw, Państwo może karać obywateli, czy też ta instrukcja jest elementem umowy pomiędzy producentem lub sprzedającym a kupującym skutkującym np. utratą gwarancji lub rękojmi?

Resorty zastanawiają się, co odpisać? Ze względu na skomplikowany charakter sprawy minister środowiska i klimatu Anna Moskwa jeszcze nie odpowiedziała.