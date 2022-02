W Australii powstanie megafabryka mocznika

Aby uniezależnić się od importu, rząd Australii dał zielone światło na budowę nowej megafabryki mocznika.

Jak zapowiedział na początku lutego australijski minister rolnictwa, (w przeliczeniu) 158 mln euro zostanie udostępnione z funduszu na działania infrastrukturalne. Projekt ma jednak znacznie większe wymiary.

Wiodąca grupa Perdaman chce zainwestować łącznie 2,8 miliarda euro w nowy zakład i będzie współpracować z w zakresie infrastruktury energetycznej partnerami joint venture, australijskim producentem zakładów Clough i włoską grupą Saipem.`

W zakładzie w pobliżu Karratha w Australii Zachodniej ma być produkowanych rocznie około 2 mln ton mocznika z australijskiego gazu płynnego, a być może także z wodoru. Zakład ma zostać oddany do eksploatacji w 2025 roku. Australia importuje obecnie około 2,4 miliona ton mocznika rocznie przeznaczonego dla rolnictwa.

Produkcja rolna staje się bezpieczniejsza

Projekt Perdaman zaspokoi wiele z tych potrzeb i zapewni rolnikom dostęp do lokalnie produkowanego nawozu, czyniąc produkcję rolną bezpieczniejszą – wyjaśnił minister. Australijska Narodowa Federacja Rolników (NFF) z zadowoleniem przyjęła plan budowy dużego zakładu produkcji nawozów.

Ogłoszenie rządu federalnego, że nada on status dużego projektu zakładowi produkującemu mocznik, jest dokładnie tym, co jest potrzebne do zwiększenia samowystarczalności Australii, powiedział dyrektor NFF.

Do 40 procent mniej zbiorów

Niedawne zakłócenie międzynarodowych łańcuchów dostaw podczas pandemii korony pokazało, jak bardzo Australia jest uzależniona od importu ważnych surowców, takich jak mocznik. Około 90 proc nawozów najczęściej stosowanych w rolnictwie musi być obecnie importowane.

Bez mocznika produkcja roślinna w Australii spadłaby o 30-40 proc. Obecne „wąskie gardła” w dostawach AdBlue (płynu oczyszczającego spaliny do silników diesla), pozyskiwanego z mocznika, również świadczą o znaczeniu tej substancji.

NFF chce teraz wzmocnienia regionalnego przemysłu wytwórczego również w innych obszarach, aby zmniejszyć zależność od importu i stworzyć miejsca pracy na wsi.