Już w 10 województwach oraz kilkudziesięciu powiatach rolnicy mogą skorzystać z możliwości elastycznego terminu nawożenia azotem. To efekt dodatnich temperatur utrzymujących się już od dłuższego czasu. Nadal nawozić można tylko oziminy, TUZ-y czy uprawy wieloletnie. Pod uprawy jare należy czekać do momentu przekroczenia progu 5 °C przez kolejnych pięć dni.

W nadchodzących dniach można się spodziewać dołączenia kolejnych powiatów do listy tworzonej przez IMGW-PIB. Prognozy długoterminowe mówią o dodatnich temperaturach utrzymujących się za przez całe dnie. Są także zapowiadane okresy z przymrozkami nocnymi, co może dać szanse na wyjazd rozsiewaczy nawozów na pola. Nie wszędzie jednak można to już uczynić, nie tylko ze względu na warunki polowe ale także na brak takiego aktualnego prawnego pozwolenia.

O możliwości wyjechania z azotem w pola decydują w miesiącu lutym komunikaty publikowane przez IMGW-PIB w zakładce kryterium wcześniejszego nawożenia azotem.

Jak one są wyznaczane i dlaczego nie we wszystkich powiatach są jeszcze przekroczone poszczególne wartości? Wyjaśnialiśmy wczoraj poprzez poniższy artykuł:

Co dziś mówi mapa IMGW-PIB?

Analizując dzisiejsze komunikaty oraz mapę przygotowywaną przez IMGW-PIB możemy zauważyć, że do grona rolników, którzy mogą już nawozić oziminy, uprawy trwałe czy TUZ-y dołączają kolejny. W sumie już z takiej możliwości mogą skorzystać rolnicy z 10 województw.

Szczególnie rolnicy z woj. dolnośląskiego (z wyjątkiem powiatów górskich i dwóch leżących na północy województwa) mogą już swobodnie szykować rozsiewacze i zasilić rzepak czy zboża. Podobnie sytuacja wygląda w woj. śląskim i opolskim. Z takiej możliwości mogą także skorzystać rolnicy z południowych powiatów woj. lubuskiego oraz południowych woj. małopolskiego. Pojedyncze powiaty świecą się na żółto w woj. zachodniopomorskim, pomorskim czy podkarpackim. W woj. kujawsko-pomorskim pojawiła się jedna mała żółta plamka na mapie, która mówi o możliwości wyjechania z azotem w obrębie powiatu miasta Grudziądz.