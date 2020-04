W komunikacji z rolnikami pomaga nowoczesna technologia

Z powodu epidemii koronawirusa zarówno rolnicy, jak i firmy produkujące środki dla tej branży, musieli szybko przestawić się na inne kanały komunikacji i maksymalnie ograniczyć osobiste spotkania. O tych nowych wyzwaniach rozmawiamy z Wojciechem Wolnickim, wiceprezesem zarządu Ekoplon.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzane są ograniczenia i wiele gałęzi gospodarki przeżywa „swoiste zatrzymanie”. Przyroda na szczęście „nie widzi” takich ograniczeń, wegetacja nadal trwa, chociaż nie jest ona pozbawiona problemów, bo te w tym sezonie są ogromne- od ekstremalnej suszy po przymrozki. Rolnicy mają w związku z tym wiele wątpliwości i pytań, jak mogą je rozwiać?

Farmer: Jak Państwa firma w dobie pandemii koronawirusa radzi sobie z komunikacją z rolnikami i dostarczaniem im środków produkcji?

Wojciech Wolnicki: Ekoplon to firma w 100 proc. z kapitałem polskim. Kto lepiej zrozumie polskiego rolnika, niż my, pracujący na tym samym rynku. Wszak jedziemy na tym samym wózku. Dość szybko zareagowaliśmy na zmieniającą się rzeczywistość. Praktycznie od razu wprowadziliśmy szereg procedur zwiększających bezpieczeństwo zarówno dla naszych pracowników, a także dostawców i kontrahentów. Dzięki czemu możemy powiedzieć śmiało, że zapewniamy dostępność zarówno pasz, jak i nawozów na stale wysokim poziomie. Ponadto rozszerzyliśmy naszą komunikację z rolnikami. W tym czasie, kiedy utrudniona jest relacja osobista, kontaktujemy się nie tylko telefonicznie. Korzystamy częściej z innych opcji, które dają nowoczesne narzędzia do komunikacji. Cieszy fakt, że polski rolnik chętnie korzysta z tych form. Mamy nadzieję, że niebawem pojawi się bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli wesprzeć naszych klientów podczas kontaktu osobistego. Wszak niektórych parametrów nie można ocenić zdalnie, np. zbadać organoleptycznie. Jako dostawca pasz posiadamy ogromne doświadczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas dostaw. Postawiliśmy wysoko poprzeczkę w zakresie stosowania zasad bioasekuracji, dlatego wdrożyliśmy je również w innych aspektach. Jeśli można zmniejszyć liczbę kontaktów na linii producent – dystrybutor – rolnik, w porozumieniu z naszymi kontrahentami wprowadziliśmy opcję dostawy bezpośrednio do klienta ostatecznego – Zamówienie prosto pod Twoje drzwi.

Co jest w tej sytuacji najtrudniejsze, a z czym zarówno firmy rolnicze, jak i sami rolnicy, poradzili sobie błyskawicznie – adaptując się do zaistniałej sytuacji?

Należy przyznać, że dzisiejsza sytuacja to nie spacer po parku. To obóz survivalowy. Mimo tego zarówno dostawcy produktów rolnych, dystrybutorzy, jak i rolnicy poradzili sobie znakomicie, adaptując się do zaistniałych okoliczności. Zauważamy, że większym wyzwaniem niż Covid-19 okazują się stresy, jakie zgotowała nam przyroda. Na szczęście nawozy dolistne firmy Ekoplon są doskonałym wsparciem w walce z głęboką suszą.

Czy obecne problemy z łańcuchem dostaw odbiły się na dostępności nawozów dolistnych – produktów m.in. oferowanych przez Państwa i czy wpłynęły na ich ceny?

Na ten moment nie zauważyliśmy problemów z łańcuchem dostaw. Posiadamy dobrze wynegocjowane warunki współpracy z naszymi dostawcami usług transportowych, a także, zanim pojawił się problem z wirusem, zgromadziliśmy spore zapasy surowców i zbudowaliśmy stany naszych produktów na godziwym poziomie. Jeśli chodzi o zmianę cen nawozów, pragnę zapewnić, że na ten moment wykorzystujemy surowce zakontraktowane w zeszłym roku. Mimo tego, że od marca ceny niektórych surowców, dodatków mocno poszybowały w górę, mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać ceny na poziomie sprzed pandemii.

Dziękuję za rozmowę.