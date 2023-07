Okres bezpośrednio po żniwach to najlepszy moment na podanie wapna. Trzeba jednak już je zamawiać, by dojechało na czas. Fot. farmer.pl

Jeśli chcemy mieć do dyspozycji wapno zaraz po żniwach, to powinniśmy je zamawiać już teraz. Za chwilę będzie trudniej o transport, a ceny wapna niższe nie będą.

Zamawiając wapno jeszcze przed żniwami, mamy pewność dostarczenia towaru na czas.

Tanio już było - także w przypadku wapna.

Ceny wapna w znacznej części są uzależnione od kosztów transportu. Mimo spadających cen ON koszty transportu nawozu nie maleją.

Transport wapna nie jest tańszy

Ceny wapna w znacznej części są uzależnione od kosztów transportu - często to właśnie kwestie logistyczne stanowią główny czynnik determinujący koszt zakupu wapna. Krótko rzecz ujmując - im dalej od miejsca załadunku do gospodarstwa, tym drożej. Nie inaczej jest w tym sezonie. Tradycyjnie też trzeba pospieszyć się z zamówieniami, by towar był do dyspozycji zaraz po żniwach.

Zacznijmy właśnie od kosztów transportu. Pomimo niższych cen paliw niż w ubiegłym roku koszty logistyczne nie są niższe - przewoźnicy tłumaczą, że ogólne nakłady transportowe wciąż są na bardzo wysokim pułapie. Często do ceny wapna trzeba doliczyć nawet kolejne 60 zł/t lub więcej, jeśli kopalnia jest oddalona od gospodarstwa w znacznej odległości. To bardzo często znacznie wyższy koszt niż samego wapna.

Ceny wapna zbliżone do tych sprzed roku

Popularne wapno węglanowe z magnezem - Agrodol - kosztuje od 45 do nawet prawie 60 zł/t.

Ceny wapna węglanowego wahają się w szerokim przedziale 50 - 150 zł/t (tańsze są nawozy wapniowe o grubszej frakcji).

Jeśli chodzi o wapno tlenkowe to tu podajemy rzecz jasna niższe dawki - w zbyt wysokich porcjach nie tylko szkodzi ono oślinom, ale także powoduje destrukcję gleby. Jednak w optymalnej dawcę szybko podnosi pH i bardzo dobrze spisuje się na cięższych stanowiskach. Cenowo wapno tlenkowe plasuje się teoretycznie na wyższej półce - nawet w granicach 400 zł/t. Jednakże biorąc pod uwagę niższe dawki koszt czystego skłania w przeliczeniu na hektar będzie zbliżony do innych rozwiązań.

Co jednak istotne wapno tlenkowe często dystrybuowane jest w opakowaniach BB i niekoniecznie trzeba zakupić całe auto tego towaru - w przeciwieństwie do pozostałych produktów wapniowych (węglanowych i węglanowo - magnezowych).

Przy tzw. całych"patelniach" jak wspominaliśmy doliczamy do każdej tony koszt transportu. I tak jedna z firm obliczyła np. koszt dostawy z Kłodzka do okolic Wrocławia na 55 zł/t - wycena transportu równoważyła tu cenę samo wapna (całkowity koszt stanowił 110 zł/t).

Transporty w czasie żniw będą bardziej obłożone

Zamawiając wapno, dopytujmy o orientacyjny termin dostawy. Na ten moment transporty są jeszcze realizowane dość szybko (zdarzają się sytuacje, że nawet na drugi dzień od złożenia zamówienia). Tak szybka realizacja za kilka tygodni może jednak być już niemożliwa. Dużo zestawów transportowych zostanie przekierowanych do transportu zbóż i rzepaku. Część firm już teraz informuje, że zamówienia z końcówki lipca niekoniecznie będą zrealizowane w ciągu dwóch - trzech tygodni właśnie ze względu na ograniczone możliwości logistyczne. Tymczasem wapno najlepiej podać bezpośrednio po zbiorach, przed wymieszaniem ścierniska.

Zwróćmy uwagę, że w tym sezonie podanie wapna może nabierać jeszcze większego znaczenia - będzie trzeba optymalizować nawożenie wieloskładnikami, a odpowiednie zaopatrzenie w wapń jest takiej sytuacji fundamentalne.

Oczywiście znajdą się na rynku opcje w których wapno możemy kupić za symboliczne pieniądze - nawet 10 zł/t. Nie negujemy absolutnie takich rozwiązań - jednakże każdorazowo sprawdzajmy jakość produktu i pełną specyfikację techniczną. Poniżej pewnych progów finansowych zakupy są już bowiem nieco bardziej ryzykowne.