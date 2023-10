Trwają żniwa kukurydziane, ale też zbiory buraka cukrowego, a miejscami również słonecznika. To dobry moment, aby zadbać o uregulowany odczyn gleby pod wiosenne zasiewy. Wapnowanie to rozwiązanie na poprawę pH, ale też rozkład resztek pożniwnych. Jakie wapno wybrać? Jakich zasad się trzymać?

Podniesienie odczynu gleby poprzez wapnowanie to przede wszystkim optymalizacja kosztów w gospodarstwie. Pozwala na lepsze wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin, a więc większą efektywność mniejszych dawek. Z tego względu stosowanie wapna powinno być zabiegiem priorytetowym. Zastosowanie wapna na resztki pożniwne szczególnie dobrze sprawdza się w warunkach mokrej jesieni. Redukuje stężenie szkodliwych produktów fermentacji, a także zapewnia duży przyrost zawartości węgla organicznego i kwasów huminowych w glebie.

Zakwaszenie gleb

Udział gleb kwaśnych wynosi w Polsce blisko 60 proc. Od 35 proc. w województwie opolskim, aż do 76 proc. w woj. podkarpackim. Gleby Polski należą do najbardziej zakwaszonych w Europie. Zużycie wapna nawozowego w skali kraju zaspokaja rocznie zaledwie 1/3 faktycznego zapotrzebowania, wynikającego z odczynu gleb. W niektórych województwach średnie zużycie wapna wynosi zaledwie kilkadziesiąt kilogramów na hektar, podczas gdy dawki wapnowania podawane są w tonach. Warto pamiętać, że wapnowanie to nie zbędny wydatek, a inwestycja, z której korzyści będziemy czerpać przez kilka następnych lat.

Spadający odczyn pH gleby to naturalne zjawisko zachodzące w glebie, uwarunkowane czynnikami środowiskowymi. Na gruntach rolnych proces ten jest natomiast potęgowany działalnością człowieka. Zniwelowanie zakwaszenia spowodowanego samym tylko nawożeniem azotowym wymaga 1,5-2 kg CaO na każdy kilogram wniesionego na pole azotu.

Skutki niskiego pH

Skutki zbyt niskiego pH to przede wszystkim spowolnienie wzrostu i rozwoju roślin czy słabsze wykorzystanie nawozów, a w konsekwencji mniejsze plony. Warto pamiętać, że ograniczenie dostępności składników pokarmowych dotyczy również tych znajdujących się już w glebie oraz dostarczanych w nawozach organicznych. Pogorszeniu ulega również struktura gleby, zmniejszają się jej zdolności buforowe, a także wzrasta toksyczność glinu, kadmu, niklu czy ołowiu.

W takich warunkach osłabieniu ulega odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe jak susze, ulewy czy silne wiatry. Na glebach o obniżonym odczynie rozwijają się również kwasolubne gatunki chwastów, a jednocześnie spada skuteczność herbicydów doglebowych. W skali kraju łączne straty rolników spowodowane słabym wykorzystaniem nawozów w warunkach zbyt niskiego pH szacuje się na nawet 4 miliardy złotych rocznie.

Wapnowanie po kukurydzy

Masa słomy kukurydzianej oraz korzeni i resztek łodyg wynosi od kilkunastu do nawet 30 t/ha. Jest to cenna dawka składników pokarmowych i materii organicznej, ale jednocześnie miejsce zimowania szkodników i wyzwanie dla maszyn uprawowych. Resztki pożniwne kukurydzy zawierają średnio 10 kg/t N, 4 kg/t P2O5, 18 kg/t K2O, 3 kg/t MgO, 6 kg/t CaO oraz mikroelementy.

Skutecznym sposobem poradzenia sobie z tak dużą ilością biomasy i wykorzystania znajdujących się w niej składników pokarmowych jest rozdrobnienie resztek pożniwnych, najlepiej przy pomocy mulczera lub wału nożowego, zastosowanie wapna i głębokie talerzowanie ścierniska. Na resztki pożniwne najlepiej stosować różnego rodzaju wapna węglanowe. Ze względu na skuteczność zabiegu dobrze jest regularnie stosować mniejsze dawki, rzędu 1,5 tony CaO na hektar, niż raz na kilka lat rzucić kilka ton.

Wapnowanie po słoneczniku i buraku cukrowym

Słonecznik, podobnie jak kukurydza, wykształca wysokie i sztywne łodygi. Są one jednak o tyle prostsze do zagospodarowania, że są kruche i zazwyczaj do ich rozdrobnienia oraz zmieszania z glebą wystarcza brona talerzowa. Resztki pożniwne słonecznika są bogate w potas i magnez. Średnio zawierają 16 kg/t N, 55 kg/t K2O i 10 kg/t P2O5. Tuż po zbiorze nasion warto na ściernisko zastosować wapnowanie, celem poprawy rozkładu resztek pożniwnych, których masa może sięgać 10 t/ha.

Ciekawym rodzajem resztek organicznych są liście buraczane. W momencie zbioru buraków cukrowych są one jeszcze żywe, a co za tym idzie, bliżej im do nawozu zielonego niż słomy. Swego czasu powszechnie zbierało się je z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła, jednak dziś jest to zjawisko marginalne. Liście buraczane bogate są w azot, potas czy wapń, mają pod tym względem wartość zbliżoną do obornika, a ich masa to nawet 40 t/ha. Średnio zawierają 3,5 kg/t N, 2,5 kg/t P2O5, 6 kg/t K2O, 1,2 kg/t CaO i 1 kg/t MgO. Mineralizacja liści buraczanych zachodzi stosunkowo szybko, są one bogate w wapń, dlatego też dawka wapna nie jest konieczna i raczej nie musi być duża, ale warto je zastosować, celem utrzymania optymalnego pH dla rośliny następczej.