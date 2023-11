Resztki pożniwne po zbiorze kukurydzy na ziarno i buraków cukrowych obecnie zazwyczaj pozostawia się na polu. Stanowią one cenną dawkę materii organicznej, ale mają też wartość nawozową. Zestawiamy ich skład z kosztem zakupu czystych składników w nawozach mineralnych. Jaką kwotę uda się zyskać tym sposobem?

Słoma i resztki pożniwne to najtańszy, najłatwiej dostępny i najprostszy do zastosowania sposób ograniczenia dawek drogich nawozów mineralnych, z jednoczesnym uzupełnieniem glebowej materii organicznej, a więc próchnicy. Jednocześnie warto mieć świadomość, że pozostawiając je na polu, wpisujemy się w przyszłościowe założenia rolnictwa węglowego. Choć zdarza się napotkać zbiór słomy kukurydzianej, a niektórzy nadal stosują w żywieniu bydła kiszonkę z liści buraczanych, oba te zjawiska mają raczej marginalne znaczenie. Pozostawianie resztek tych gatunków na polu jest normę, jednak warto przyjrzeć się szczegółom pod względem ekonomicznym.

Skład słomy kukurydzianej i liści buraczanych

Masa słomy kukurydzianej oraz korzeni i resztek łodyg wynosi średnio około 20 t/ha. Jest to cenna dawka składników pokarmowych i materii organicznej, ale jednocześnie miejsce zimowania szkodników i wyzwanie dla maszyn uprawowych dlatego też w przypadku tego gatunku niezwykle ważne jest rozdrobnienie słomy, a także dobór odpowiedniej technologii uprawy. Resztki pożniwne kukurydzy zawierają średnio 10 kg/t N, 4 kg/t P2O5, 18 kg/t K2O, 3 kg/t MgO, 6 kg/t CaO oraz mikroelementy.

Ciekawym rodzajem resztek organicznych są liście buraczane. W momencie zbioru buraków cukrowych są one jeszcze żywe, a co za tym idzie, bliżej im do nawozu zielonego niż słomy. Swego czasu powszechnie zbierało się je z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła, jednak dziś jest to zjawisko marginalne. Liście buraczane bogate są w azot, potas czy wapń, mają pod tym względem wartość zbliżoną do obornika, a ich masa to średnio około 30 t/ha. Średnio zawierają 3,5 kg/t N, 2,5 kg/t P2O5, 6 kg/t K2O, 1 kg/t MgO i 1,2 kg/t CaO.

Wartość składników pokarmowych

W celu oszacowania wartości składników pokarmowych rozłożymy na czynniki pierwsze popularne nawozy, jakimi są saletra amonowa, superfosfat wzbogacony i sól potasowa. Do wyliczeń przyjmiemy ich ceny z końca października, gdy saletra Pulan lub Anwil, zawierająca 34 proc. azotu, kosztowała średnio 1950 zł brutto za tonę, superfosfat wzbogacony, zawierający 40 proc. P2O5, średnio 3250 zł brutto za tonę, a sól potasowa, zawierająca 60 proc. K2O, średnio 2550 zł brutto za tonę.

Przeliczając cenę nawozu na zawartość czystego składnika, uzyskujemy następujące koszty zakupu azotu, fosforu i potasu w powyższych nawozach:

Azot w saletrze amonowej średnio 6,60 zł/kg brutto,

Fosfor w superfosfacie wzbogaconym średnio 8,10 zł/kg brutto,

Potas w soli potasowej średnio 4,30 zł/kg brutto.

Wartość resztek pożniwnych

Jak łatwo policzyć, zestawiając powyższe zawartości składników pokarmowych z kosztem ich zakupu w formie jednoskładnikowych nawozów mineralnych, pozostawiając na polu cały plon uboczny, a więc słomę kukurydzianą lub liście buraczane, otrzymujemy nawóz o wartości co najmniej 3520 zł w przypadku kukurydzy i 2140 zł w przypadku buraka.

Kluczowe jest tu stwierdzenie „co najmniej”, gdyż wzięliśmy pod uwagę tylko azot, fosfor i potas, pomijając dla uproszczenia inne makro- i mikroelementy, a także dużą dawkę bezcennej materii organicznej, której wartość trudno przeliczyć na pieniądze. W obliczeniach można by również uwzględnić choćby wapno magnezowe, jednak bez dokładnego zbilansowania składu było by to mało miarodajne. Oczywiście, jednocześnie należy mieć świadomość, że składniki pokarmowe nie są dostępne od razu, a uwalniają się stopniową, jak również należy się liczyć z ich stratami. W przypadku kukurydzy duże znaczenie ma też sposób zagospodarowania słomy, gdyż nadal spotykane głębokie przyoranie nie rozdrobnionych łodyg może doprowadzić do gnicia i ograniczenia podsiąkania, a więc powstania strat i problemów zamiast zysków czy przynajmniej oszczędności.