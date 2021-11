Webinar: Wapnowanie - w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i wymogami środowiskowymi

Pod takim właśnie tytułem już 29 listopada o godz. 13:00 na naszym portalu odbędzie się webinar, którego partnerem jest Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego. Merytoryczną opiekę nad tym wydarzeniem obejmie prof. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, zarówno związane z wahaniami na rynku nawozów i zderzając to z obowiązującymi w niedalekiej przyszłości wymogami Europejskiego Zielonego Ładu nie możemy zapomnieć o najprostszych rozwiązaniach jakie daje regularne i skuteczne wapnowanie.

Niestety prawda jest taka, że nadal duży udział naszych gleb wręcz błaga o wapno. Dlatego jakiekolwiek rozważania nad poprawą opłacalności z produkcji roślinnej należy rozpocząć od sprawdzenia stanu stanowiska glebowego i wykonania analizy chemicznej wraz oceną potrzeb wapnowania.

Od uregulowania pH zależy bowiem efektywność stosowanych nawozów. Wapnując glebę zmniejszamy skalę wymywania składników pokarmowych i poprawimy ich wykorzystanie przez rośliny. Nie można zapomnieć także o tym, że zabieg ten jest zabiegiem prośrodowiskowym. Lista korzyści płynących z wapnowania jest bardzo długa.

- W warunkach uregulowanego odczynu wykorzystanie składników z nawozów jest większe, co przekłada się na możliwość ograniczenia dawek nawozów mineralnych stosowanych w niektórych gospodarstwach - w obecnej sytuacji cenowej to może być kluczowy argument w bilansowaniu na nowo opłacalności z produkcji roślinnej. Należy także pamiętać, że wapnowanie wpisuje się w realizację założeń Zielonego Ładu - stając się kluczowym i jednocześnie względnie tanim narzędziem warunkującym powodzenie całej idei-tłumaczy profesor Jarosław Potarzycki z UP w Poznaniu, prelegent webinaru.

Naukowiec wygłosi wykład, w którym ze szczegółami wytłumaczy jak ważny jest to zabieg zarówno w ujęciu ekonomicznym jak i środowiskowym. Nie zabraknie także poradnikowych i praktycznych zaleceń w temacie oraz wstępnych informacji na temat wsparcia dla tego zabiegu, które zostało ujęte w III projekcie Planu Strategicznego opracowanego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zainteresowała ciebie ta tematyka? Koniecznie weź udział w bezpłatnym i ogólnodostępnym na farmer.pl webinarze. Wystarczy wygodnie usiąść w fotelu o godz. 13.00 w poniedziałek 29 listopada br. i wysłuchać co przygotowaliśmy dla Państwa.

Zachęcamy także do zadawania pytań w temacie. Zostawcie je w komentarzach pod artykułem. Uwzględnimy je podczas tego wydarzenia.