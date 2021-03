Webinarium: Czy w czasie suszy II i III dawkę azotu w zbożach można podać tylko dolistnie?

Wspólnie z firmą Agrifirm oraz gościem specjalnym będziemy odpowiadać na to kontrowersyjne pytanie podczas webinarium, które odbędzie się 29 marca o godz. 13.00.

Ostatnio dużo dyskutuje się na temat trudnej ochrony roślin, jednak w obliczu zmian klimatu, ale także ram prawnych wiele zmian zachodzi w zakresie nawożenia. Wszyscy rolnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych w tzw. Programie azotanowym. Od 1 sierpnia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem preparatów zawierających inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Działania zmierzające do ograniczenia emisji amoniaku do atmosfery wpisują się w propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu.

To niejedyne przeciwności, z jakimi muszą się zmierzać w najbliższej perspektywie rolnicy. Zmiany klimatu postępuję i coraz częściej mamy do czynienia z suszą glebową. W czasie jej trwania nie ma mowy o efektywnym działaniu zastosowanych pogłównie nawozów mineralnych. Przypomnijmy sobie chociażby rok ubiegły, kiedy to w czasie aplikacji II dawki azotu w zbożach panował poważny deficyt wody. Działanie tej dawki było ograniczone. Rośliny miały również problem z pobieraniem składników pokarmowych.

Czy można uniezależnić się choć częściowo od ekstremalnych warunków pogodowych w trakcie wegetacji?

Okazuje się, że tak. I o tym właśnie będzie mowa podczas webinarium pt. „Niestandardowe nawozy mineralne do zasilania upraw zbóż w czasie fakultatywnej suszy”.

Podczas wydarzenia Piotr Radoch, specjalista ds. sprzedaży środków ochrony roślin z firmy Agrifirm, przedstawi nowy innowacyjny dolistny nawóz azotowo-siarkowy AGRIN+S, który wpisuje się w zupełnie nową technologię nawożenia upraw. Omówi także możliwość zastosowania tego produktu w nawożeniu pszenicy ozimej.

Z kolei zaproszony gość specjalny Prof. dr hab. inż. Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawi najnowsze wyniki badań wskazujące, że można zredukować poziom nawożenia mineralnego azotem w technologii nawożenia pszenicy i pszenżyta o 20% w stosunku do wyznaczonej dawki N opierającej się na wykorzystaniu nawozów konwencjonalnych (np. saletra amonowa) i uzyskać porównywalny bądź wyższy poziom plonów, jednocześnie bez utraty jakości ziarna pszenicy.

Ciekawi jesteście tych wyników badań? Bądźcie z nami 29 marca o godzinie 13.00.

Warto także zapamiętać, że podczas webinarium będzie możliwość zadawania naszym prelegentom pytań, na które udzielą odpowiedzi pod koniec spotkania.