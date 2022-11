Jeszcze przed jego publikacją, Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej, w mediach społecznościowych, konkretnie na Twitterze przedstawił kilka faktów.

„- 149% - czyli wzrost cen nawozów azotowych między 09.2021 a 09.2022; - 254% - to wzrost ceny fosforytów w stosunku do średniej z lat 2016-2020; - 141% - to wzrost ceny minerałów potasowych w porównaniu z tym samym okresem. Azot, fosfor i potas: 50% dzisiejszej światowej produkcji żywności zależy od tych trzech składników odżywczych. Głównym celem dzisiejszego komunikatu jest przedstawienie państwom członkowskim wskazówek dotyczących działań, które możemy podjąć, prowadzenie koordynacji i wyznaczenie kierunku na przyszłość. Wyzwanie na żniwa 2023 już się rozpoczęło” – napisał komisarz.

O tym, że takowy komunikat zostanie opublikowany informowaliśmy jeszcze w październiku, ale termin jego ogłoszenia został wówczas przesunięty na listopad. Były też pierwsze przecieki w tej sprawie artykułów poniżej.

Generalnie ma on dotyczyć zmian, które zaszły na tym rynku po znacznych podwyżkach cen gazu i zaburzeń łańcucha rolno-spożywcze, wywołanej wojnie w Ukrainie. Nad tematem pochylili się dziennikarze Euractiv, którzy zaznaczyli, że według danych stowarzyszenia branżowego Fertilizers Europe Rosja i Białoruś łącznie dostarczają aż 60 proc. dostaw nawozów w UE. Dlatego też sankcje wprowadzone w marcu przez UE na import z Białorusi potażu – kluczowego nawozu, którego w Europie w dużej mierze brakuje – oraz przerwy w handlu z Rosją wywarły znaczną presję na dostawy.

Z danych portalu wynika, że 15 proc. światowego eksportu nawozów jest uzależnione od dostaw z Moskwy. Rzecznik Komisji, z którym skontaktował się Euractiv, odrzucił rosyjską narrację, podkreślając po raz kolejny, że nie ma zakazu importu nawozów z Rosji.

- Sankcje UE nie mają wpływu na operacje transportowe, asekuracyjne ani tranzytowe jakichkolwiek nawozów eksportowanych z Rosji do krajów trzecich – kontynuował rzecznik, cytowany przez serwis. Według urzędnika UE 80 proc. nawozów azotowych i fosforowych można importować z Rosji do UE bez żadnych ograniczeń, podczas gdy reszta importu, w tym potaż i mieszanki zawierające potaż, jest dozwolona z limitem odpowiadającym wielkości historycznej handel.

Jak podaje euractiv.com, limit ten został wprowadzony, aby uniknąć obchodzenia zakazu importu potażu z Białorusi. Komisja wydała również wytyczne dotyczące 20 proc. handlu potażem między UE a Rosją, które wyjaśniają, że te działania są zgodne z prawem na mocy rozporządzenia w sprawie sankcji.

Kryzys nawozowy sprawił, że kraje w Europie i poza nią, starają się o alternatywnych dostawców. UE zaczęła spoglądać w stronę Maroka, które już teraz odpowiada za 40 proc. europejskiego importu fosforanów, a liczba ta może znacznie wzrosnąć w nadchodzących miesiącach i latach.

- Tymczasem brak nawozów azotowych doprowadził do kolejnego niepokojącego wydarzenia – znacznego wzrostu importu mocznika do Europy. W porównaniu z innymi nawozami azotowymi, mocznik ma niższą wydajność na polach i większy ślad środowiskowy, ponieważ nie można go wytwarzać bez użycia paliw kopalnych i może prowadzić do wzrostu emisji amoniaku. Według dostępnych danych, import mocznika do Europy wzrósł o prawie 40 proc. w 2022 r. w porównaniu do 2020 r. – informuje Euractiv.