Firma Timac Agro Polska na początku maja zorganizowała spotkanie pt. Wielka majówka Timac Agro. Było ono zwieńczeniem tegorocznej loterii skierowanej do klientów firmy, ale również okazją do wymiany poglądów, konsultacji i zdobycia wiedzy na trwający i nadchodzący sezon.

Już na farmer.pl opisywaliśmy przebieg dyskusji „Bierzemy glebę na warsztat”, a także porady agrotechniczne na ten sezon. Teraz skupiamy się na produktach firmy, omówionych podczas spotkania, ale też i na loterii, która została przeprowadzona 8 maja.

Nagrody wylosowano

Jak mówił nam podczas konferencji Dariusz Mieszała, PR & Communication Manager firmy Timac Agro Polska, w Serocku pod Warszawą zebrało się blisko tysiąc klientów firmy.

- Jest to swoiste podziękowanie za to zaufanie którym obdarzyli nas nasi rolnicy. Dzisiaj też olbrzymia moc emocji. Bo wśród uczestników są przyszli posiadacze samochodów, skuterów, voucherów, czy wycieczek zagranicznych. Pula nagród jest obfita – mówił jeszcze przed spotkaniem Mieszała.

W części wieczornej wydarzenia nagrody w postaci Forda Rangera, dwóch samochodów Toyota Aygo, trzech skuterów Piaggio, pięciu hulajnóg elektrycznych, trzech voucherów Itaki, voucherów Apart, voucherów Swatch, trafiły w ręce naszych Klientów, którzy wzięli udział w losowaniu.

Ale jak podkreślał w rozmowie z nami Dariusz Mieszała, głównym celem spotkania było przybliżenie nowoczesnych rozwiązań nawozowych jakie oferuje Timac Agro.

- Firma Timac Agro w maju, co roku startuje z ofertą najlepszych możliwości zakupowych naszych produktów pod zasiewy ozime. Mówię tutaj o uprawach zbóż, o uprawach rzepaku. W tym roku mamy specjalną ofertę przygotowaną też dla producentów warzyw i owoców. Przedstawimy możliwość nabycia naszych najnowszych nawozów w atrakcyjnych cenach, a co najważniejsze to to, że przede wszystkim staramy się zawsze zaprezentować to w jaki sposób takie nawozy używać, aby osiągnąć pożądane efekty. Nasze nawozy zawsze składają się z kompleksu biostymulującego połączonego ze składnikiem pokarmowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie dużo efektywniej gospodarować tym składnikiem pokarmowym w glebie. I oczywiście co za tym idzie, możemy bardziej racjonalnie te nawozy dawkować. Myślę że Ci klienci, którzy korzystają z naszych rozwiązań doskonale zdają sobie sprawę, że nasze rozwiązania idealnie wpisują się w nowoczesne metody siewu – mówił Dariusz Mieszała.

Produkty od Timac Agro

W części konferencyjnej spotkania, obok wyżej wspomnianej dyskusji naukowców, odbyła się też prezentacja produktów firmy. Jakich konkretnie?

Jednym z nich był Hyper Top-Phos P20 z mycoboost complex, czyli kompleksem specjalnie dobranym i przetworzonym składnikom, który stymuluje nawiązanie symbiozy korzeni roślin uprawnych z grzybami mikoryzowymi. Jak podkreślano właśnie mikoryza jest siłą naturalnej symbiozy roślin z pożytecznymi grzybami, a ta współpraca m.in. prowadzi do nawet 1000 krotnego powiększenia strefy penetrowania gleby w efekcie rośnie pobieranie wody i składników pokarmowych.

Kolejnym był Eurofertil Top 51 NKP, czyli granulowany nawóz zawierający kompleks Top-Phos, który wzmacnia zaopatrzenie w fosfor podczas całej wegetacji; Mezocalc, gdzie prawidłowe pH gwarantuje maksymalne pobieranie składników pokarmowych z gleby w trosce o jakość i wielkość plonu; Physio+ - dzięki dużej masie korzeniowej wydatnie rośnie pobieranie wody i składników pokarmowych.

Mówiono też jak odbudować wartość próchniczną gleby?

- profilaktyka – nie zubażamy,

- odpowiednie zmianowanie,

- pozostawienie resztek pożniwnych,

- stosowanie międzyplonów,

- stosowanie nawozów organicznych,

- zwężenie wartości C:N – szybszy rozkład,

- stosowanie kondycjonerów glebowych.

Tutaj jako przykład podano Physactiv+1, który jest aktywatorem gleby i korzeni. Ma za zadanie m.in. wzbogacać glebę w najważniejsze makroskładniki i sprzyjać humifikacji resztek pożniwnych i nawozów naturalnych. Ale też stymulować aktywność bakterii, bo zawiera on fukany bogate w fukozę, kwasy uronowe i oligosacharydy, które stymulują metabolizm bakterii.

Kolejnym produktem był Eurofertill 33 N-Process, który zawiera makro i mikroelementy, w tym wapń odżywczy oraz kompleks technologiczno-biostymulujący N- Process, który wpływa na efektywność pobierania azotu z gleby oraz jego przetwarzanie w roślinie.