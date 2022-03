Wniosek KRIR o odroczenie płatności za nawozy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych domaga się, by państwowe zakłady nawozowe sprzedawały rolnikom nawozy umożliwiając zapłatę po żniwach.

29 marca 2022 r. zarząd KRIR wystąpił do Premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, by zakłady azotowe sprzedawały rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia bieżącego roku.

„Zabezpieczeniem dla ww. transakcji mogłaby być umowa na zakup zboża, rzepaku, kukurydzy z Elewarr Sp. z o.o.” – proponuje KRIR.

Jak argumentują Izby, zakup i wysiew nawozów jest gwarancją tegorocznych plonów. „Wzrost cen nawozów, który miał miejsce w ostatnich miesiącach znacznie przekroczył możliwości finansowe wielu rolników co przełożyło się na decyzje o ograniczeniu zakupów. Rolnicy, którzy zdecydowali się na zakup nawozów niezbędnych do właściwego prowadzenia upraw musieli skorzystać z dodatkowych kredytów. Przedstawiona sytuacja może doprowadzić do spadku plonów, a także do pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw rolnych” – czytamy w komunikacie na stronie KRIR.