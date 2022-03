Wojna w Ukrainie. Czy kupujecie nawozy PhosAgro?

Trwa bojkot rosyjskich produktów w związku z wojną, którą Rosja rozpętała w Ukrainie. Czy rolnicy i dystrybutorzy zbojkotują nawozy produkowane przez PhosAgro, rosyjskiego chemicznego giganta?

Zachodni świat wziął pod lupę rosyjskie biznesy na całym święcie. Jeden z nich jest prowadzony także w Polsce pod szyldem PhosAgro Polska Sp. z o.o. „Nasze produkty są bezpieczne dla środowiska i pomagają rolnikom ze 102 krajów na całym świecie” – można przeczytać na stronie internetowej rosyjskiego producenta nawozów. Wytwarza on ponad 50 rodzajów produktów, w tym przede wszystkim nawozy fosforowe, azotowe produkty i fosforyty. Swoją siedzibę rosyjski gigant ma w Moskwie, a wiele jego oddziałów jest rozsianych po całym świecie.

Rosyjskie PhosAgro

PhosAgro jest największym producentem nawozów fosforowych w Europie i wiodącym na świecie producentem fosforytów. Rosja jest dla niego priorytetowym rynkiem, na którym trafiają jego produkty – tak deklarują, jednakże kwoty uzyskane ze sprzedaży nawozów pokazują już zupełnie co innego. Gro przychodów PhosAgro pochodzi ze sprzedaży produktów poza Rosję. W 2020 r. firma osiągnęła przychód w wysokości ponad 250 mld rubli (ok. 2 mld USD licząc po kursie wymiany rubla do dolara 3 marca br. wynoszącym: 1 rubel = 0,0085 USD). Tylko z samej sprzedaży produktów przychód wyniósł 203 mld rubli (z rynku rosyjskiego ok. 75 mld rubli). Sprzedaż firmy ciągle rosła, we wspomnianym 2020 r. PhosAgro sprzedała 11,7 mln t fosforytów, 7,6 mln t nawozów fosforowych i 2,4 mln t nawozów wyprodukowany w oparciu o azot.



PhosAgro jest największym dostawcą wszystkich rodzajów nawozów na rynku rosyjskim. Ma kopalnie i fabryki nawozów w regionach Murmańska, Wołogdy, Saratowa i Leningradu. Posiada własną infrastrukturę logistyczną, w tym dwa terminale portowe, a także największą w Rosji sieć dystrybucji nawozów mineralnych i fosforanów paszowych. PhosAgro prowadzi także jedyny w Rosji Instytut Badawczy Nawozów Mineralnych i Insektofungicydów – NIUIF, który w 2019 roku obchodził 100-lecie istnienia. Swoje przedstawicielstwa poza Polską ma w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Litwa, Brazylia. Współpracuje m.in. z francuskim koncernem Danone, w celu poprawy żywienie bydła mlecznego.

Wartość firmy leci na łeb

Kapitał autoryzowany PhosAgro wynosi 323 750 000 RUB i składa się z wartości nominalnej 129 500 000 akcji zwykłych („Akcje”) notowanych na Moskiewskiej Giełdzie (MOEX: Phor RX). Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2,5 RUB. Na rynkach zagranicznych akcje PhosAgro są notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE: PHOR LI) za pośrednictwem globalnych kwitów depozytowych (GDR), przy czym jedna akcja zwykła reprezentuje trzy GDR. Depozytariuszem dla nich jest Citigroup Global Markets Deutschland AG.

Po rozpętaniu wojny w Ukrainie przez Putina, nie ruszyła moskiewska giełda, dlatego nie można zweryfikować obecnej wartości PhosAgro. O wiele więcej z kolei mówią notowania akcji firmy w Londynie. 3 marca br. wspomniany GDR był wart zaledwie 0,05 USD, a przed rosyjską inwazją na Ukrainę ponad 20 USD.

Kto rządzi w PhosAgro?

Według źródeł spółki, większościowy pakiet akcji skupiony w takich firmach jak: Chlodwig Enterprises AG i Adorabella AG zostały przeniesione do trustów (forma kapitałowa), których beneficjentami ekonomicznymi są Andrey Guriev i członkowie jego rodziny. Prezesem zarządu rosyjskiej firmy jest francuski biznesman Xavier R. Rolet. Guriev jest rosyjskim oligarchą, który wg Forbesa plasuje się na 61 miejscu najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek oceniany jest na ponad 5 mld dolarów.

W Polsce rosyjski gigant działa pod szyldem PhosAgro Polska Sp. z o.o., która zarejestrowana została w 2016 r. Swoją siedzibę ma Warszawie, a jej główną działalnością jest sprzedaż i dystrybucja nawozów. Jej prezesem zarządu – co wynika z KRS – jest Timur Rashidov, a wspólnikiem zarejestrowana na Cyprze Phosint Limited. W polskim oddziale PhosAgro pracują Polacy.

Zwróciliśmy się do polskiego przedstawicielstwa firmy z prośbą o rozmowę w związku z bojkotem rosyjskich produktów. Do momentu publikacji powyższego materiału nikt z PhosAgro Polska nie odezwał się do nas. Z podobnymi pytaniami zwrócimy się do polskich dystrybutorów nawozów, przez których sprzedaje swoje produkty PhosAgro.