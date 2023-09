Koalicja Zdrowe Gleby zwraca uwagę na to, że 9,4 mln ha użytków rolnych w Polsce wymaga odkwaszenia, co stanowi aż 64% krajowego areału. Zapytaliśmy profesora Stanisława Pietra z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o ekologiczne i ekonomiczne powody, dla których należy poważnie rozważyć wapnowanie swojego pola.

Ostatnio głośno było w mediach branżowych o konieczności odkwaszenia gleb w Polsce. Temat jest coraz szerzej komentowany w przestrzeni publicznej – mówi się o negatywnych skutkach złej kondycji gleby dla konsumenta, na przykład ekonomicznych czy zdrowotnych. A jakie są bezpośrednie skutki dla rolników? Jak kondycja terenów uprawnych wpływa na polską produkcję rolną?

Prof. Stanisław Pietr: Gleba to warsztat pracy rolnika, to dzięki jej odpowiedniej kondycji można zbierać satysfakcjonujące plony. Z punktu widzenia rolnika, kluczowe znaczenie ma zdolność gleby do utrzymania wody i składników pokarmowych, w dłuższej perspektywie zapewniając produktywność na przewidywalnym poziomie. Dla kondycji gleby znaczenie mają trzy czynniki: zawartość materii organicznej w glebie, jej odczyn i odporność na erozję wodną i eoliczną. Utrata żyzności wiąże się ze spadkiem plonów co powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów zapewniających oczekiwany plon. Dlatego utrzymanie odpowiedniego odczynu, co nierozerwalnie związane jest zachowaniem odpowiedniego poziomu materii organicznej, wymaga stałej uwagi, ponieważ odbudowa żyzności gleb zakwaszonych trwa bardzo długo i jest kosztownym oraz złożonym procesem.

Koalicja Zdrowe Gleby informuje, że 64% użytków rolnych w Polsce wymaga odkwaszenia. Dodam, że około 20% areału potrzebuje również nawożenia magnezem. Musimy mieć na uwadze to, że nasze rodzime gleby są w dużym stopniu zbudowane na podłożach granitowych, które mają naturalne właściwości zakwaszające glebę. Z tego względu, utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kondycji wiąże się ze stałym dbaniem o właściwy odczyn (6,0-7,0 pH) i o regenerację materii organicznej.

Wapnowanie - to musi się opłacać

A jakie są skutki nieodpowiedniego odczynu gleby i dlaczego uprawa zakwaszonych gruntów rolnych jest nieopłacalna dla rolników? Jakie są koszty nieodpowiedniego odczynu?

Produkcja rolna na zakwaszonych polach jest narażona na niepowodzenie, ponieważ takie gleby cechuje zmniejszona pojemność buforowa. W takiej sytuacji, składniki mineralne dostarczane w formie nawozów, ulegają wymywaniu do wód gruntowych w stosunkowo krótkim czasie. Wobec tego efektywność nawożenia mineralnego spada, przez co rolnicy muszą zwiększać dawki nawozów, aby utrzymać produkcję. W glebach zakwaszonych obserwujemy proces peptyzacji, czyli utraty właściwości wodochłonnych, który powoduje degradację materii organicznej. Prowadzi to do zasklepiania ziemi, co tylko przyspiesza spływ wody opadowej, która tylko w niewielkim stopniu jest zatrzymywana w glebie. Taka gleba nie ma struktury gruzełkowatej, co drastycznie pogarsza warunki rozwoju systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Ponadto, w glebach silnie zakwaszonych obserwujemy toksyczne oddziaływanie jonów wodorowych i glinu, które uszkadzają system korzeniowy. To zaburza zdolności roślin do pobierania składników odżywczych. Uszkodzone korzenie w glebach kwaśnych mają wyraźne brązowe przebarwienia i są zdecydowanie bardziej podatne na infekcje powodowane przez różne patogeny systemu korzeniowego. W skrajnych przypadkach, jeśli porównamy grunty zakwaszone i takie z uregulowanym odczynem (6,5-7,0 pH) straty mogą sięgać 20-30% wielkości plonu.

Przy bardzo silnie zakwaszonych glebach (odczyn na poziomie <4,5 pH) straty przekraczać mogą nawet 50%, zwłaszcza w przypadku roślin bobowatych. Na takich obszarach stosuje się często bardzo duże dawki nawozu, co podraża produkcję rolną. Do tego zakwaszony areał traci swoją wodochłonność (pojemność wodną).

Proszę sobie wyobrazić, że dodatkowy 1% materii organicznej w glebie zapewnia nam zmagazynowanie 80 ton wody.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ocenił, że w wyniku złych praktyk nawożenia i uprawy gleby w Polsce mogą stracić nawet 0,8% zasobów materii organicznej do roku 2030. Przekłada się to na spadek żyzności gleb oraz wodochłonności i w rezultacie implikuje wzrost kosztów produkcji. Materia organiczna to polisa ubezpieczeniowa dla rolnika, jej utrata jest bardzo dotkliwa.

W takim razie jaki sposób rolnicy mogą poradzić sobie z kwaśnymi glebami?

Zapobieganie postępującemu zakwaszenie i regulowanie odczynu możemy osiągnąć za pomocą regularnego wapnowania. Przyjęło się, że wapnowanie powinno się prowadzić co 3-4 lata, na podstawie badania odczynu gleby. Takie analizy wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, które rekomendują wielkość dawki nawożenia. Aby szybko wyregulować kwasowość gleby, można zastosować tlenek wapnia, jednak moim zdaniem należy traktować to jako ostatnią deskę ratunku i stosować tylko w skrajnych przypadkach. Ponieważ użycie tak silnie alkalizującego związku pociąga za sobą niekorzystne zmiany w glebie i przyczynia się do straty materii organicznej. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie nawozów węglanowych, tj. nawozów na bazie kredy lub dolomitów zawierających wapń i magnez. Takie rozwiązanie nie działa tak szybko, jak tlenek wapnia, ale nie ma destrukcyjnego wpływu na materię organiczną i działa w długim okresie.

Ile kosztuje wapnowanie?

A ile kosztuje kompleksowe wapnowanie i jak często powinno się je przeprowadzać?

Koszt odkwaszenia zależny jest od formy (pylista czy granulowana) i rynkowych cen nawozów wapniowych. Na swoich polach, stosuję tak zwane wapnowanie zachowawcze w wielkości 1 - 1,5 tony wapna węglowego rocznie. W taki sposób, jednorazowy koszt w postaci 5-6 ton nawozu rozkłada mi się na 3-4 lata. Do tego, takie regularne nawożenie zapewnia stabilizacje odczynu gleby. Niestety, bardzo często zapomina się o jeszcze jednym aspekcie, który negatywnie działa na glebę, chodzi o resztki pożniwne, czyli głównie słomę. Dotychczas uważano, że podstawowym sposobem na eliminację negatywnych skutków rozkładu słomy było stosowanie azotu, co oczywiście przyśpiesza jej mineralizację. Jednak, jak pokazały badania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, użycie wapna węglanowego znacznie skuteczniej ogranicza negatywne skutki rozkładu słomy, do tego stabilizuje odczyn i zapewnia przyrost zasobów materii organicznej. Co więcej, zastosowanie węglanu wapnia, umożliwia akumulacje od 10 do 20 kg azotu na 1 ha, dzięki wolnożyjącym bakteriom wiążącym wolny azot atmosferyczny w glebie.

Mówi Pan o wielu zaletach wapnowania gleb, a jakie jeszcze korzyści mogą płynąć z regularnego nawożenia pola? Czy można wapnowanie traktować jako inwestycję?

Zdecydowanie, ponieważ regularne wapnowanie zapewnia utrzymanie żyzności gleb i zapewnia stabilizację plonowania. Ponadto przekłada się to na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i atmosfery, choćby poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Nawożenie wapnem węglowym wspiera odbudowę substancji organicznej na terenach rolniczych. Wiele roślin, takich jak np. burak cukrowy czy kukurydza, potrzebuje od 50 do 100 kg wapnia na hektar, aby zapewnić satysfakcjonujący plon. Dlatego nawożenie wapnem i magnezem jest kluczowe dla prawidłowej wysokości plonów.