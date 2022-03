Wykorzystać min. 30 kg azotu na ha z powietrza? To możliwe, ale jak?

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez PUH Chemirol. Celem spotkania było bliższe poznanie nowego produktu mikrobiologicznego BlueN, który będzie dostępny w dystrybucji firmy.

Podczas wydarzenia zaprezentowano BlueN - produkt mikrobiologiczny od Corteva Agriscience, który będzie dostępny już w tym sezonie na rynku w dystrybucji firmy PUH Chemirol.

Na spotkaniu omówiono także specyfikę produktu i jego innowacyjność.

Podano także wyniki badań polowych z użyciem tego preparatu.

"Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność"–powiedział kiedyś Bill Gates. Wszyscy dziś się musimy zgodzić, że współczesne rolnictwo potrzebuje innowacji, aby zmierzyć się z wieloma problemami i wyzwaniami. To nie tylko zmiany klimatu czy coraz bardziej restrykcyjne przepisy i regulacje. To także zaplecze ekonomiczne, które zwłaszcza w ostatnim czasie dynamicznie się zmienia.

-Nowoczesne rolnictwo powinno być otwarte na technologie całego świata, dlatego powiązanie nauki z rolnictwem jest dziś tak bardzo ważne. Nowoczesne rolnictwo, to rolnictwo oparte na wiedzy – mówił podczas konferencji Krzysztof Bzdęga·Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w PUH Chemirol.

Zapowiedź rozwoju produktów biologicznych

Wiele firm dostrzega potencjał w produktach mikrobiologicznych. Ideą jest by docelowo produkty takie były w stanie nie tyle zastąpić, ale w dużej mierze uzupełnić technologie oparte na syntetycznych produktach. Idąc tym tropem na rynek wprowadzono nowy produkt jakim jest BlueN.

BlueN to produkt od Coteva Agriscience. Corteva z impetem wchodzi w rozwój środków biologicznych i przez najbliższe lata planuje wprowadzać sukcesywnie kolejne produkty z tej grupy środków. Produkt będzie dystrybuował Chemirol.

- BlueN jest produktem pierwszym z gamy produktów biologicznych, które są dostępne w ofercie firmy i co istotne jest to produkt, na którym budować będziemy naszą przyszłość i będzie on nie tylko podstawą do budowania kolejnych technologii nawożenia i ochrony, ale też będzie podstawą do wprowadzania na rynek kolejnej generacji nowych produktów. Uważam, że będzie to przełom w kwestii nowoczesnego nawożenia. Dlaczego Chemirol? Tu był potrzebny partner, który ma podobną wizję przyszłości rolnictwa. To jest przede wszystkim zmiana filozofii nawożenia i przyszłości rolnictwa i ten produkt potrzebował partnera, który by był w stanie udźwignąć tego typu produkt, który staje się prekursorem dla kolejnych produktów tego typu – mówił podczas konferencji Łukasz Wieczorek - Marketing manager w Corteva Agriscience.

Zespół PUH Chemirol w czasie wczorajszej konferencji prasowej Fot. A. Kobus

Czym tak naprawdę jest BlueN?

-BlueN to innowacyjna technologia. Co jest w niej innowacyjnego? Innowacją jest sama bakteria Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T. Jest to wolnożyjąca bakteria i asymilująca azot z powietrza. Należy do grupy endofitów symbiotycznych czyli bakterii akceptowanych przez systemy immunologiczne roślin. Swobodnie przemieszcza się wewnątrz tkanek rośliny. Żyje tak w symbiozie z roślinami i dostarcza do niej azot w formie amonowej – tłumaczył na spotkaniu dr Marek Reich współpracujący z firmą Chemirol w zakresie tego produktu.

Produkt ma bardzo szerokie zastosowanie. Można go stosować w uprawach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz specjalistycznych. Produkt jest łatwy w aplikacji, kompatybilny ze środkami ochrony i bezpieczny dla środowiska (wkrótce powinien uzyskać pozwolenie na stosowanie go w uprawach ekologicznych).

Szczep SB0023/3 T wyizolowano z zarodnika grzyba mikoryzy arbuskularnej Glomus iranicum. Bakteria nie tworzy przetrwalników. Jest to gatunek tlenowy i metylotroficzny

- Produkt jest w formulacji WP, dokładnie jest to 3 krotna mikrokapsulacja, to powoduje, że preparat jest stabilny, również jest to ochrona dla samej bakterii przed niekorzystnymi czynnikami. Formulacja jest też pożywką, ponieważ zanim bakteria zacznie konsumować metanol, który roślina wydziela przy intensywnych podziałach komórkowych, ma dostępną pożywkę do namnażania się w roślinie i aby kolonizować się w roślinie. Co istotne produkt ma 2 lata przydatności do użycia, a nie jak inne produkty tego typu 30, 60 czy 90 dni– tłumaczył Reich.

Jak działa BlueN?

BlueN dostarcza średnio od 30-70 kg azotu dla roślin w czasie ich wegetacji. Jaki jest zatem mechanizm działania tego produktu?

Bakterie wnikają do rośliny przez otwarte aparaty szparkowe (surfaktant obecny w formulacji umożliwia kropli cieczy dodarcie na spodnią stronę liścia). Bakterie posiadają wici, umożliwiające im szybkie dotarcie do aparatów szparkowych. Bakterie lokalizują aparaty szparkowe po dużej koncentracji metanolu. Mikroorganizmy te wykorzystują enzym nitrogenazy do wiązania azotu atmosferycznego i dostarcza go roślinie w postaci azotu amonowego. Pozyskują energię z metanolu, produktu ubocznego rozkłady pektyn zawartych w ścianie komórkowej (proces ten przebiega gdy roślina rośnie). Następnie szybko się namnażają i kolonizują całą roślinę, także sukcesywnie nowe przyrosty.

Methylobacterium symbioticum tworzy różowo zabarwione kolonie produkujące metylobaminę, która absobuje światło UVA i UVB. Działa jako antyoksydant w reakcji na stres związany z promieniowaniem UV. Światło UV jest bezpiecznie odbijane na chloroplasty sąsiednich komórek, co zwiększa efektywność fotosyntezy. Bakterie żyją w roślinie tak długo jak i żyje sama roślina, ciągle się namnażając. Pojedyncza bakteria żyje około 4 tygodnie.

Jak bakteria wiąże azot?

Bakteria wykorzystuje azot atmosferyczny i przekształca go na azot amonowy. Ten z kolei wykorzystywany jest przez roślinę do syntezy związków białkowych. Aby proces nitrogenazy przebiegał efektywnie roślina powinna być dobrze odżywiona Mo, Fe oraz S. Roślina musi produkować dużo metanolu (nie może być zatem zestresowana).

- Działanie produkty można ocenić w czasie wegetacji mierząc zawartość chlorofilu (N-tester, NDVI) – i sprawdzić wskaźniki intensyfikacji fotosyntezy – tłumaczył dr Reich.

Jak go stosować?

Poniżej podajemy dawki oraz terminy stosowania dla upraw rolniczych. Produkt także można stosować w uprawach ogrodniczych oraz sadowniczych. Dawka dla upraw rolniczych i ogrodniczych to 333 g/ha, a dla roślin sadowniczych – 500 g/ha.

slajd z konferencji

O czym należy pamiętać stosując BlueN

Zabieg należy wykonać w okresach intensywnej fazie wzrostu. Rośliny produkują wtedy metanol, który jest paliwem dla bakterii. Ważne aby temperatura podczas zabiegu oscylowała w granicach 10-25 st.C. i dopasować najlepiej tak termin zabiegu aby aparaty szparkowe były maksymalnie otwarte (rekomendowany jest zabieg poranny). Roślina nie może być w stresie i nie może być przymrozków (na kilka dni przed i na kilka dni po zabiegu). Ważne aby tak dobrać termin aplikacji aby bezpośrednio po zabiegu nie spadł deszcz mogący zmyć preparat (odstęp minimalny 1 godz.).

Czego można oczekiwać?

Przede wszystkim dodatkowej ilości azotu, z którego może korzystać roślina budująca plon. To jest ważne także w przypadkach mniejszej zdolności rośliny do pobierania azotu z gleby, ze względu na niskie pH, trudne warunki rozpuszczania granul nawozowych (susza), czy przy zmniejszonych dawkach nawożenie azotowego.

Jak podano na konferencji na podstawie 39 badań europejskich potwierdzono, że BlueN w kukurydzy dostarcza jej średnio 76 kg N. W zbożach (46 badań) uzyskano natomiast wyniki wynoszący 56 kg N. W rzepaku natomiast krajowe badania nie potwierdziły wysokiej efektywności takiego działania w obliczy wysokich dawek nawozów (220kgN/ha). Produkt jednak sprawdził się bardzo dobrze w obliczu dawek obniżonych.

slajd z konferencji

Jaka dostępność produktu?

Pytano także o dostępność w czasie zawirowań rynkowych. -Jesteśmy zabezpieczeni umowami z firmą Corteva. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Pierwsze samochody z produktem wjechały do Polski. Niestety przez duże zainteresowanie zrezygnowaliśmy w tym sezonie z opakowań 1 kg. Będą dostępne póki co 3 kg. Produkt dostępny będzie w sieci w punktach handlowych Chemirol u doradców czy w sklepach współpracujących z firmą – zapewniano podczas spotkania. Jak ustalono koszt produktu oscylować będzie w okolicach 180-200 zł na ha.