Wzrosły ceny nawozów u autoryzowanego dystrybutora

W ubiegłym tygodniu podawaliśmy ceny nawozów mineralnych udostępnionych przez jednego z autoryzowanych dystrybutorów Grupy Azoty. Teraz okazuje się, że cennik się zmienił. Agrochem Puławy podała najnowsze ceny. Odnotowano wzrosty.

Znamy kolejny cennik dystrybutora największego producenta nawozów w Polsce. Przypominamy, że upublicznione je, aby ceny nawozów były bardziej transparentne. Bo w ostatnich miesiącach notowano gwałtowne wzrosty cen.

Cennik nawozów

Pierwszy cennik obowiązywał od 28 października. Wówczas cena saletry amonowej 34,4 proc. N (Pulan) wynosiła 2630-2650 zł/t, siarczan amonu (Pulsar) – 1760-1780, RSM 32 proc. N – 2480-2500, czy Saletrzak 27 Standard Plus – 2490-2510 zł/t.

Następnie podaliśmy kolejny cennik firmy, gdzie odnotowaliśmy zniżki cen wybranych produktów o 200 zł na tonie. Obowiązywał on wówczas od 16 listopada. Saletra amonowa 34,4 proc. N (Pulan) wyceniona została wtedy na 2620-2640 zł/t, siarczan amonu (Pulsar) na 1740-1760, RSM 32 proc. N na 2460-2480, a Saletrzak 27 Standard Plus na 2470-2490 zł/t. Więcej informacji w tekście poniżej.

Ceny nawozów

Teraz ukazał się najnowszy cennik Agrochem Puławy, który obowiązuje od 26 listopada 2021 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów. Wybrane przez nas nawozy kosztują: saletra amonowa 34,4 proc. N (Pulan) 2645-2665 zł/t, siarczan amonu (Pulsar) na 1840-1860, RSM 32 proc. N na 2495-2515, a Saletrzak 27 Standard Plus na 2505-2525 zł/t. Ceny zatem wzrosły i to w niektórych wypadkach znacząco, bo siarczan amonu o ok. 100 zł na tonie. Poniżej najnowszy cennik Agrochem Puławy.