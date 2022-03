Yara ograniczy produkcję nawozów. Czy Anwil też?

Ceny gazu są bardzo wysokie, a wojna w Ukrainie dodatkowo je „nakręca”. Czy możliwe jest wstrzymanie produkcji nawozów w naszym kraju z tego powodu? To pytanie zadaliśmy naszym rodzimym producentom nawozów.

Norweska firma Yara, poinformowała o ograniczeniu produkcji amoniaku i mocznika we włoskich i francuskich zakładach z powodu rosnących cen gazu ziemnego.

Warto przypomnieć, że ta firma już kilka miesięcy temu wykonała podobny manewr. W trzeciej dekadzie września 2021 r. Yara wstrzymała swoje fabryki, również z powodu wysokich cen gazu, ograniczyła o około 40 proc. swoje europejskie zdolności produkcyjne amoniaku. Wtedy na takie posunięcie nie zdecydowały się polskie firmy.

Produkcja nawozów w Polsce

Teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana. Czy tym razem krajowe spółki zdecydują się na takie działanie? Pytanie takie skierowaliśmy zarówno do Anwilu, jak i Grupy Azoty? Szukając jednocześnie potwierdzenia, bądź zdementowania nieoficjalnych informacji, które docierały do nas z tzw. terenu?

Tym bardziej, że wczoraj całą branżę rolniczą zmroziła zmiana cennika Anwilu. Proponowane podwyżki, które mają obowiązywać od 11 marca br. drastycznie zmieniają ceny nawozów. Saletra z Anwilu ma kosztować ponad 6 tys. zł za tonę. Artykuł na ten temat poniżej.

Poza tym, dopytaliśmy o samą dostępność nawozów. Bo rolnicy informują nas, że z tym jest coraz większy kłopot. Farmerzy chcieli jeszcze przed podwyżką zakupić towar. W praktyce i tak nie mogą, bo go już nie ma.

Jaką odpowiedź dostaliśmy? Do naszych pytań odniosła się spółka Anwil, która tak naprawdę nic nie wyjaśnia i nie odpowiada na nasze pytanie wprost.

- Anwil uważnie obserwuje sytuację na rynku gazu, ponieważ jego ceny mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji nawozów. Gaz systematycznie drożeje, a w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w ostatnich dniach na międzynarodowych rynkach zanotowano dużą dynamikę i rekordowe notowania tego surowca. Anwil działa w tej nadzwyczajnej sytuacji elastycznie, na bieżąco dostosowując swoją ofertę – poinformowało redakcję farmer.pl Biuro Komunikacji Anwil.

Zależności gazowe od Rosji

Warto wiedzieć, że Unia Europejska importuje 90 proc. swojego gazu, przy czym Rosja dostarcza ponad 40 proc. Na Rosję przypada także 27 proc. importu ropy i 46 proc. importu węgla. A gaz jest jednym z głównych składników produkcji nawozów azotowych. Ceny gazu osiągały ostatnio zawrotne wartości.

Sprawdź ceny środków produkcji na Giełdzie Rolnej.

Przypominamy, że we wtorek notowania kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach na holenderskim hubie TTF utrzymywały się 7 marca na rekordowym poziomie ok. 225 euro za MWh. Następnie, w ciągu dnia szczyt notowań gazu z dostawą w kwietniu sięgnął 345 euro za MWh. Już po wzroście notowań w ciągu dnia, ceny wróciły do poziomu z otwarcia. Dla kontraktów z dostawą w kwietniu wynosiły niecałe 230 euro na MWh, dla majowych - 215 euro za MWh.

- Po wtorkowych, ekstremalnych zmianach notowań w środę ceny gazu spadały. Holenderskie kontrakty na gaz zniżkowały o 9,1 proc. - do 195 euro za MWh, po spadku wcześniej o 14 proc. i po gwałtownych wahaniach cen - między zyskiem a stratami - we wtorek, wywołanych obawami o dostawy paliwa z Rosji – podał PAP.