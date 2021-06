Zabiegi dokarmiania dolistnego a wysokie temperatury

Ostatnie dni przyniosły spore podwyżki temperatur sięgające w cieniu do 32 stopni Celsjusza. W takich warunkach pogodowych należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania zabiegów ochrony, czy dokarmiania dolistnego. Inaczej można spowodować u roślin szok termiczny.

Wysoka temperatura utrudnia wykonanie zabiegów ochrony.

Uwaga, aby nie poparzyć roślin.

Ważna temperatura cieczy roboczej.

W tym roku kukurydza notuje spore opóźnienie wegetacji spowodowane chłodami. Przesunięcie wegetacji wpłynęło również na przesunięcie terminów zabiegów dokarmiania dolistnego. Z tego też tytułu sporo zabiegów wykonywanych jest właśnie teraz. A jest bardzo gorąco. Temperatura w cieniu sięga powyżej 30 stopni Celsjusza. Niestety ten tydzień może wiele zweryfikować w łanach, zwłaszcza roślin jarych. Wilgoci, co widać na poniższych mapach brakuje nie tylko w warstwie do 7 cm, ale też do 28 cm.



Źródło: IMGW

Źródło: IMGW

Jak bezpiecznie podać nawozy dolistne?

Wróćmy jednak do zabiegów w kukurydzy, która potrzebuje teraz, mimo iż jest gorąco, składników pokarmowych.

- Mając na uwadze warunki pogodowe i zapowiadanie upały radziłbym plantatorom wykonywać zabiegi w godzinach popołudniowych, czy wręcz wieczornych, aby uniknąć zjawiska szoku termicznego dla roślin. Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z powierzchniowych ujęć wodnych dla potrzeb wykonywanego zabiegu, ponieważ woda taka ma znacznie wyższą temperaturę, lub napuszczać wodę do opryskiwacza wcześniej dając jej czas no ogrzanie się (jeśli organizacja pracy na to pozwala oczywiście) – mówi portalowi farmer.pl Maciej Bachorowicz, kierownik produktu agrochemikalia Ekoplon, firmy, która produkuje nawozy dolistne.

Temperatura cieczy roboczej

Jak zaznacza, na temperaturę cieczy ma również wpływ stosowanie mocznika, którego rozpuszczanie może znacząco obniżyć temperaturę cieczy roboczej – lepiej tutaj skorzystać z innego rozwiązania, które dostarcza ten składnik, ale bez efektu obniżania temperatury.

- Jeżeli chodzi o dostarczane składniki mając na uwadze silny stres związany z wysokimi temperaturami najlepiej zastosować nawóz zawierający szeroką paletę mikroelementów, które regulując i kierunkując procesy fizjologiczne będą sprzyjały większej tolerancji na stresy i szybszej regeneracji po jego ustąpieniu. Wybranie nawozu, w którym mikroelementy związane są w kompleksie z glicyną będzie źródłem łatwo przyswajalnych składników (szybkie i nie wywołujące fitotoksyczności pobranie), a sama glicyna jako aminokwas odpowiedzialny bezpośrednio za utrzymanie turgoru komórek roślinnych i ograniczający zjawisko denaturacji tychże komórek (wskutek przegrzania), dodatkowo wzmocni rośliny w tym okresie – radzi Bachorowicz.