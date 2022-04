W sytuacji wysokich cen nawozów mineralnych, a przez to często ich obniżonych dawek, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jak najlepsze wykorzystanie dostarczonych składników pokarmowych i zbilansowane nawożenie. Na jakość i wielkość plonu wpływ mają zyskujące dziś na znaczeniu mikroelementy i biostymulatory. Co powinniśmy o nich wiedzieć? Jakie rozwiązania wybrać?

Pszenica czy rzepak mają szczególnie wysokie wymagania glebowe i pokarmowe. Takie pierwiastki jak azot, fosfor, potas, ale też wapń, magnez, siarkę dostarcza się im głównie doglebowo. Najskuteczniejszą formą odżywienia roślin w mikroelementy jest nawożenie dolistne, które pozwala nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie roślin na te pierwiastki, ale także lepiej wykorzystać składniki pokarmowe dostarczone wcześniej doglebowo. Mikroelementy, mimo pobierania w niewielkich ilościach odgrywają bardzo istotną rolę w wielu procesach odpowiadających za ilość i jakość uzyskanego plonu.

Ceny zbóż i rzepaku są wysokie, jeśli się utrzymają także po żniwach, walka o każdy kg plonu ma sens ekonomiczny Fot. Intermag

Zbilansowane nawożenie dolistne

Osiągnięcie wysokich plonów zbóż, rzepaku czy kukurydzy wymaga zbilansowanego nawożenia, z uwzględnieniem zapotrzebowania roślin zarówno na makro-, jak i mikroelementy. W warunkach klimatu umiarkowanego, niskiej temperatury gleby i powietrza, tuż po ruszeniu wiosennej wegetacji ograniczone jest pobieranie z gleby składników pokarmowych. Zwłaszcza dotyczy to fosforu, na którego niedobór szczególnie wrażliwa jest kukurydza. Aby uniknąć skutków niedoboru, warto zadbać o dolistne dokarmianie roślin tym pierwiastkiem.

– Doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie takich nawozów jak FOSTAR® lub PLONVIT® PHOSPHO. W sytuacjach, gdy potrzebne jest najszybsze zaopatrzenie roślin w fosfor, doskonałym rozwiązaniem jest aktywator energii GROWON®, który dzięki technologii INT zapewnia bardzo szybkie zaopatrzenie roślin w ten składnik pokarmowy – mówi dr inż. Radosław Wilk, ekspert ds. żywienia roślin.

Zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe warto wspierać również stosowaniem wyspecjalizowanych mikroorganizmów wiążących azot z powietrza czy zwiększających dostępność uwstecznionego fosforu. Nowością na rynku jest biopreparat BACTIM® NUTRI, który kompleksowo wspiera te procesy. Badania wykonane w niezależnych instytutach badawczych wykazały większe i lepsze odżywienie roślin w te pierwiastki po zastosowaniu BACTIM® NUTRI co przełożyło się na wzrost plonu pszenicy ozimej o ponad 800kg/ha. To daje 1280 zł zysku z każdego hektara przy obecnych cenach pszenicy (1800 zł/t).Nie tylko azot i fosfor odpowiadają za wysokość plonu, dlatego kluczowym jest kompleksowe zaopatrzenie roślin w niezbędne mikroelementy. Tu doskonałe efekty zapewniają nawozy dolistne z serii PLONVIT® oraz nagrodzony Innowacją Roku 2021 w kategorii nawozy - AMINOULTRA® ZBOŻA, który zawiera unikalną technologię GCCA, gdzie transportem mikroelementów jest najmniejszy i najbardziej mobilny aminokwas glicyna.

Bactim Nutri to alternatywa dla drogich nawozów mineralnych Fot. Intermag

Spośród wszystkich mikroelementów, zboża są najbardziej wrażliwe na niedobór manganu i miedzi, z kolei kukurydza wykazuje największe zapotrzebowanie na cynk i bor, a rzepak na bor i mangan. Dlatego w uprawie tych gatunków zaleca się dodatkowe uzupełnienie składników pokarmowych pojedynczymi nawozami z miedzią- AMINO ULTRA®Cu-24; manganem-AMINO ULTRA®Mn-22; cynkiem-AMINO ULTRA®Zn-24; borem- BORMAX® TURBO.

– Seria nawozów AMINO ULTRA® charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością mikroelementów w formie kompleksu aminokwasowego, który zapewnia ultra szybkie odżywienie nawet w trudnych warunkach uprawy. Bor jest w roślinie bardzo słabo mobilny, dlatego INTERMAG opracował formułę nawozu BORMAX® TURBO, który sprawia, że bor pobierany i transportowany jest szybciej niż w przypadku standardowych nawozów borowych zapewniając przy tym doskonałą mieszalność z innymi agrochemikaliami– mówi dr inż. Radosław Wilk.

Biostymulacja wzrostu i rozwoju roślin

Biostymulatory to już wręcz obowiązek jeśli chcemy uzyskać wysoki zwrot z inwestycji i nastawiamy się na plony przekraczające standardowe wyniki. Szczególną rolę w biostymulacji wzrostu i rozwoju roślin pełni Tytan. Jeśli dostarczymy go w odpowiedniej, przyswajalnej dla roślin formie, zwiększymy zawartość chlorofilu w liściach, intensyfikując proces fotosyntezy. To przełoży się na bardzo intensywny rozwój oraz lepsze wypełnienie łuszczyn, kłosów czy kolb. Opracowanym i opatentowanym biostymulatorem z organiczną formą tytanu jest TYTANIT®. Dzięki niemu uzyskujemy dodatkowo intensywniejsze pobieranie z gleby składników pokarmowych, takich jak azot, potas, wapń, żelazo. TYTANIT® wspomaga tworzenie ścian komórkowych, wzmacniając naturalną odporność na czynniki stresowe. Sam pierwiastek jakim jest tytan występuje także w metabolitach wtórnych, dzięki którym roślina odstrasza szkodniki. Znane z międzynarodowych publikacji naukowych są też właściwości tytanu korzystnie wpływające na zapylanie kwiatów i tworzenie organów generatywnych. Tytan występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach, głównie w rudach innych pierwiastków i nie jest w żaden sposób niebezpieczny dla organizmu człowieka.

Kolejnym pierwiastkiem korzystnym dla zwiększenia odporności roślin a co za tym idzie plonu jest krzem. Krzem zwiększa sztywność ścian komórkowych i odporność na enzymy hydrolityczne, utrudniając wnikanie strzępek infekcyjnych grzybów. Dzięki krzemowi rośliny są bardziej odporne na wyleganie, a także łatwiej przyswajają składniki pokarmowe i lepiej znoszą skrajne temperatury. Ponadto krzem wpływa pozytywnie na efektywność fotosyntezy i ułatwia utrzymanie równowagi jonowej w roślinie. Krzem pod względem ilościowym jest drugim obok tlenu pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej, ale forma, w jakiej występuje naturalnie w glebie, nie jest przyswajalna dla roślin. Warto zatem dostarczać ten pierwiastek roślinom w formie nawożenia dolistnego, ale należy zwrócić szczególną uwagę na formę w jakiej w nawozie występuje ten pierwiastek.

Biostymulatory zwiększają wielkość i jakość plonów

Firma Intermag oferuje biostymulatory TYTANIT®i OPTYSIL®, które pozytywnie wpływają na plonowanie roślin. Najlepiej sprawdzają się w zbożach i rzepaku, ale mogą być stosowane w uprawie wszystkich gatunków roślin. Doskonale wpisują się w programy integrowanej ochrony roślin, ze względu na poprawę ich odporności roślin na czynniki stresowe, co przekłada się na większą zdrowotność i ostatecznie na wyższe plonowanie.

TYTANIT® jest zarejestrowany i opatentowany jako mineralny stymulator plonów roślin, zawierający organiczną i w pełni przyswajalną formę tytanu. Z powodzeniem może być wykorzystywany w intensyfikacji procesów plonotwórczych roślin. Jest katalizatorem wielu procesów fizjologicznych, wpływającym korzystnie na jakość i wielkość plonów zbóż, rzepaku i kukurydzy. Za jego skuteczność odpowiada molekuła aTIUM®. Stosowanie stymulatora TYTANIT® zapewnia plantatorom możliwość uzyskania większego plonu nasion wysokiej jakości. Szybsze pobieranie i wysoka dostępność tytanu zwiększa przyrost biomasy roślin za sprawą zwiększenia zawartości chlorofilu, a w konsekwencji intensyfikacji fotosyntezy.

Stosowanie stymulatora TYTANIT® jest całkowicie bezpieczne dla roślin, organizmów pożytecznych i człowieka. Kolejnym pozytywnym skutkiem jego stosowania jest większa efektywność zapylania kwiatów, poprzez zwiększenie żywotności pyłku i siły kiełkowania, a w konsekwencji efektywniejsze zawiązywanie nasion i owoców. Do zalet preparatu TYTANIT® należy zaliczyć również lepsze odżywianie roślin dzięki zwiększeniu pobierania wody i składników pokarmowych z gleby, a w efekcie poprawę witalności i kondycji roślin.

Biostymulator TYTANIT®– katalizator procesów fizjologicznych

TYTANIT® nadaje się do opryskiwania nalistnego, podlewania roślin oraz fertygacji, czyli nawożenia podczas nawadniania. Zawartość rozpuszczalnego w wodzie tytanu w tym biostymulatorze wynosi 8,5 g/l. Środek można łatwo mieszać z większością agrochemikaliów dostępnych na rynku, pamiętając jednak o przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Zarówno w zbożach, jak i w rzepaku, powinno się stosować 0,2–0,4 l/ha.

TYTANIT® jest niezbędny w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe. W przypadku pszenicy oraz pszenżyta, można go stosować w 3 terminach, tj. w fazie krzewienia, wzrostu źdźbła oraz w fazie liścia flagowego, do początku dojrzałości mlecznej. W rzepaku optymalne terminy to początek wzrostu pędu głównego oraz zwarty, zielony pąk kwiatowy, jak również w dalszej części sezonu, od luźnego pąka kwiatowego poprzez kwitnienie, aż do początku opadania płatków kwiatowych i rozwoju łuszczyn.

Unikalna forma krzemu w biostymulatorze OPTYSIL®

OPTYSIL® to stymulator odporności zawierający krzem, do stosowania w uprawie wszystkich gatunków roślin. Pierwiastek ten wzmacnia ściany komórkowe oraz stymuluje procesy życiowe w roślinie. OPTYSIL® swoją skuteczność zawdzięcza unikalnej formule duoSIL®- aktywnej i biodostępnej formie krzemu. Dzięki niej możliwe jest osiągnięcie zwiększonej tolerancję na suszę. Krzem obecny w ścianach komórkowych liści decyduje o zmniejszonej transpiracji, dzięki czemu rośliny lepiej znoszą okresowe niedobory wody i niskie temperatury. Większa sztywność tkanki roślinnej oznacza też mniejszą podatność roślin na wnikanie patogenów i uszkodzenia mechaniczne. Krzem zapewnia ponadto lepsze pobieranie fosforu, który odpowiada za stymulację rozwoju systemu korzeniowego, przy jednoczesnym ograniczeniu pobierania toksycznych metali ciężkich. OPTYSIL® wpływając na skuteczniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę zapewnia wyższe i lepsze jakościowo plony.

OPTYSIL to stymulator odporności zawierający krzem Fot. Intermag

Zastosowanie stymulatora wpływa na wzrost odporności roślin na stres wywołany czynnikami abiotycznymi oraz biotycznymi, zwłaszcza suszą czy skrajnymi temperaturami. W badaniach polowych wykazano, że atakujące rzepak chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik oraz groźne na pszenicy ozimej skrzypionki, występowały mniej licznie, jeśli w uprawach tych dolistnie zastosowano TYTANIT®. Podobne wyniki uzyskano w przypadku chorób grzybowych, takich jak czerń krzyżowych i szara pleśń w rzepaku oraz łamliwość źdźbła, septorioza, fuzariozy w pszenicy. Lepsza zdrowotność roślin bezpośrednio przyczyniła się do zwiększenia plonów pszenicy i rzepaku.

OPTYSIL®–krzemowy stymulator odporności

OPTYSIL® należy stosować dolistnie w formie roztworu wodnego, z możliwością łączenia z innymi preparatami, po przeprowadzeniu testu potwierdzającego możliwość mieszania. Zawartość SiO2 wynosi 200 g/l, a optymalna dawka stymulatora we wszystkich uprawach to 0,5 l/ha. W pszenicy optymalne terminy stosowania wiosennego to krzewienie i wzrost źdźbła. Późniejszą aplikację można przeprowadzić w fazie liścia flagowego do początku kłoszenia. W przypadku rzepaku najkorzystniejszym terminem wykonania zabiegu jest zwarty, zielony pąk kwiatowy oraz luźny zielony pąk do początku kwitnienia. W ostateczności można jednak przedłużyć jego stosowanie do początku rozwoju łuszczyn.