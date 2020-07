Zadbaj o dobry plon, zacznij od pH gleby

Dlaczego najlepszym terminem nawożenia wapnem jest okres pożniwny oraz jakie wymogi formalne i procedury przygotowawcze trzeba spełnić w ogólnopolskim programie regeneracji gleb przez wapnowanie? Dowiesz się podczas naszego najbliższego webinaru.

Zapraszamy na nasz webinar „Wapnowanie bez tajemnic” 31 lipca o godz. 11:00, którego partnerem jest Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego. W roli ekspertów wystąpią:

Dr hab Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

Mgr inż. Krzysztof Graf, kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu.

W trakcie spotkania prelegenci odpowiedzą na pytanie czy bez uregulowanego pH można liczyć na wysoki plon i dlaczego starania o plon powinniśmy zaczynać od wapnowania. Czy okres pożniwny jest idealny na wapnowanie, jeśli tak to dlaczego i co zyskujemy wapnując glebę po żniwach?

Wyjaśnią, jak zmieniają się właściwości chemiczne, fizyczne i biochemiczne gleby pod wpływem zmiany pH, mowa będzie o efektywności nawożenia mineralnego w zależności od pH gleby.

Powiedzą, jak najlepiej przygotować dokumentacje, jakie wymogi formalne, procedury przygotowawcze trzeba spełnić w ogólnopolskim programie regeneracji gleb przez wapnowanie.

Zachęcamy do zadawania pytań w trakcie webinaru na żywo. Pytania do ekspertów można także wysłać na skrzynki mailowe: portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl lub farmer.redakcja@ptwp.pl czy też w komentarzach pod artykułem, a my przekażemy je w trakcie spotkania.