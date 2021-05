Zalety stosowania kompostu

Kompost to nawóz naturalny, który jest z chęcią używany przez ogrodników, a niedoceniany przez rolników. Uważamy, że jest godny uwagi i warto znać choć kilka z jego licznych zalet.

Kompost może być z powodzeniem używany także w towarowej produkcji roślinnej.

Nawóz ten nadaje się także do nawożenia użytków zielonych oraz dobrze się sprawdza w systemach uprawy bezpłużnej.

Zaczynając od początku, kompost jest produktem powstałym w wyniku dwóch procesów przeprowadzonych równolegle: mineralizacji i humifikacji dowolnej materii organicznej, najlepiej aby stosunek C:N (węgla do azotu) był w przedziale 20-30:1, a wilgotność w okolicach 55%. Powstała substancja jest bardzo dobrym nawozem, bogatym w składniki odżywcze, co ważne oprócz dostarczenia makroelementów w swoim składnie zawiera również mikroelementy, ilość tych składników uzależniona jest od substratów wykorzystanych do produkcji.

Kompost jest na tyle rozdrobniony, że świetnie nadaje się na łąki czy do uprawy bezorkowej, szczególnie w połączniu z brakiem strat N po rozrzuceniu. Fot. S. Domagała

Kompost jak wszystkie nawozy organiczne jest źródłem drogocennej próchnicy, jednakże proces jego wytwarzania jest tym najbardziej sprzyjającym powstawaniu związków humusowych. Gdybyśmy zastosowali nieprzetworzoną materię organiczną, to np. przyorana zbyt głęboko przyczyniłaby się do gnicia i spowolnienia całego procesu również wytwarzania próchnicy. Jednakże płytkie mieszanie obornika czy gnojowicy np. w bezorce ma również swoje wady, np. duże straty azotu, które podczas nawożenia mogą sięgać nawet 25%, natomiast kompost zawiera znikome ilości amoniaku i nie wydziela go później do atmosfery, niezależnie jak długo będzie na powierzchni.

Podczas kompostowania materia zostaje dobrze pocięta i wstępnie rozłożona, dzięki czemu świetnie nadaje się do nawożenia użytków zielonych czy w uprawie bezorkowej.

Kompost a obornik

Przechowywanie nawozów naturalnych, jedna z ich największych wad, ponieważ przez ich znaczną objętość potrzebujemy dużo miejsca na składowanie, które z godnie z prawem musi być utwardzone, ale da się inaczej, ponieważ po procesie kompostowania znacznie spada objętość, nawet o 50%, a produkt można wytwarzać i przechowywać bez żadnych ograniczeń na polu. Co więcej, przy złym przechowywaniu np. obornika straty azotu i substancji organicznej w skrajnych przypadkach sięgają 60%, a badacze zajmujący się tą tematyką wskazują kompostowanie jak rozwiązanie problemu.

Wytwarzanie kompostu polega na natlenieniu materii organicznej, na zdjęciu do tego procesu został wykorzystany aerator skonstruowany przez rolnika. Fot. S. Domagała

Inną bolączką nawozów organicznych jest bycie potencjalnym źródłem diaspor chwastów i patogenów chorobotwórczych, lecz temperatura dochodząca nawet do 90 °C skutecznie eliminuje ten problem. Jest również wskazywany jako sposób neutralizacji odpadów ściekowych i komunalnych eliminując jego niepożądane właściwości w tym zapach, jednocześnie otrzymujemy wartościowy i bezpieczny nawóz.

Kompost może być również odpowiedzią na nadprodukcję nawozów naturalnych, która czasem zdarza się, że jest problemem przy intensywnej produkcji zwierzęcej. Może być on sprzedawany, takie rozwiązanie nie tylko eliminuje problem, ale również może być lukratywnym biznesem. Musimy jednak dodać, iż taka działalność wymaga odpowiednich uprawnień.

Zapach ściółki leśnej to nie jedyna zaleta kompostu jest on świetnym nawozem organicznym pozbawionym kilku wad obornika, gnojowicy czy też odpadów komunalnych i ściekowych.

Tego typu nawozy mają także swoje wady o czym napiszemy wkrótce.

