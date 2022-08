Zaplecze rynkowo ekonomiczne i legislacyjne bardzo dynamicznie się zmienia. Zielony Ład, szalejące ceny za nawozy oraz ograniczenia w stosowaniu azotu zmuszają rolników do poszukiwania nowych rozwiązań w nawożeniu upraw. Czy mikrobiologiczny produkt BlueN stanie się taką alternatywą?

BlueN to preparat mikrobiologiczny, zawierający bakterie Methylobacterium symbioticum.

Technologia ta polega na dostarczania azotu z powietrza, dzięki wykorzystaniu bakterii wiążących azot.

Zastosowanie BlueN jest szerokie. W wiosennej agrotechnice jest on polecany do wspomagania nawożenia upraw rzepaku, zbóż, kukurydzy, buraka, ziemniaka czy warzyw gruntowych.

Na jesieni może on być zastosowany wspomagająco w rzepaku ozimym, a także w międzyplonach.

W dniu wczorajszych spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Chemirol w Wielkopolsce, w powiecie wągrowieckim, na polu kukurydzy Romana Korzeniowskiego (rolnika) w celu porozmawiania o tegorocznych efektach stosowania w tej uprawie preparatu BlueN. Produkt ten został zastosowany wiosną w fazie 8 liścia kukurydzy.

BlueN w rzepaku, pszenicy i kukurydzy

- Razem z synem gospodarujemy na powierzchni 130 hektarów. W tym roku zdecydowaliśmy się na zastosowanie preparatu BlueN we wszystkich uprawach, które posiadamy. Założenie było takie, że będziemy rozsiewać na części pól dawkę azotu obniżoną o 100 kg saletry i zastosujemy BlueN. Pozostałe uprawy zostały potraktowane nawożeniem pełnym. Zauważyliśmy, że na zbożach generalnie nie było różnicy w plonie pomiędzy polami, gdzie stosowano obniżoną dawkę saletry i BlueN, a tam gdzie stosowano pełną dawkę saletry. Podobnie w rzepaku, z tymże na polach, gdzie stosowano preparat uzyskaliśmy o 2% wyższe zaolejenie nasion. Kukurydza natomiast rośnie na oborniku kurzym (10 t/ha) i w porównaniu do roku ubiegłego daliśmy o 200 kg mniej saletry. Na 25 ha tej uprawy aplikowaliśmy także BlueN. W regionie są widoczne efekty suszy, a nasza plantacja tak silnie nie cierpi z tego powodu. Kukurydza jest w dobrej kondycji i ma dobrze wykształcone kolby. Wysokość roślin miejscami przekracza 3,5 m. Liczymy na dobry plon – mówił podczas spotkania Roman Korzanowski, rolnik z Wielkopolski.

Roman Korzanowski wraz synem gospodarują na areale 130 ha Fot. A.Kobus

Pomimo gradu i suszy kukurydza się obroniła

- U rolnika została zasiana kukurydza odmiany Grigri (FAO 240-250). BlueN był aplikowany w fazie 8 liści w dawce 333 g na hektar. Jak widzimy kukurydza jest całkiem ładnie wyrośnięta, pomimo gradu, który spadł na plantacje kilka tygodni temu oraz suszy prezentuje się dobrze. Na brak azotu jak widać narzekać nie może – oceniał podczas spotkania stan roślin Rafał Opiłowski – Dyrektor Działu NBBA PUH Chemirol.

Rafał Opiłowski z firmy Chemirol Fot. A. Kobus

Stosując Methylobacterium możemy dostarczyć roślinom co najmniej 30 kg N/ha, to ekwiwalent około 100 kg saletry. Efekty pracy bakterii można sprawdzić już po dwóch tygodniach od aplikacji - przekonywali na polu eksperci z firmy Chemirol.

Bakterie, które wiążą azot z powietrza

-Methylobacterium symbioticum jest to bakteria, która jest zdolna do produkcji azotu na drodze nitrogenazy. Roślina otrzymuje formę amonową, a forma ta to praktycznie bezpośredni budulec dla tkanek roślinnych. Jeśli chodzi o efekty stosowania w praktyce już po 14 -16 dniach od aplikacji w pszenicy, kukurydzy czy rzepaku można to sprawdzić za pomocą N-testera czyli urządzenia do mierzenia zawartości chlorofilu. Na podstawie wyników możemy wówczas potwierdzić, że zazwyczaj rośliny potraktowane BlueN nie wymagają dodatkowego nawożenia azotem – mówił podczas spotkania dr Marek Reich, Manager ds. Rozwoju Nowych Produktów w firmie Chemirol.

dr Marek Reich z firmy Chemirol Fot. A. Kobus

- Informowaliśmy, że w przypadku kukurydzy jest to ekwiwalent azotu na poziomie powyżej 100 kg saletry amonowej (30kgN/ha). Licząc bardzo orientacyjnie te 100 kilogramów saletry przy zachowaniu tego samego poziomu plonowania to korzyść 200 zł/ha (rozliczając saletrę po 400 zł za 100 kg) i to jest realna korzyść dla rolnika - podkreślał Reich podczas spotkania.

- Zalecana temperatura stosowania dla tego produktu wynosi 10-25 st.C. Z obserwacji po tym roku wiemy, że może ona być niższa – przekonywał ekspert.

Kukurydza miejscami miała ponad 3,5 m wysokości. Fot. A. Kobus

Stosowanie BlueN w rzepaku na jesieni

Podczas krótkiej konferencji pytano także o jesienne możliwości stosowania preparatu BlueN. Firma poleca stosować produkt wspomagająco w uprawie rzepaku w fazie ok. 4. liścia.



- Rzepak szczególnie po stanowisku zbożowym, gdzie słomę przyorano może jesienią cierpień na niedobór azotu. Zbyt późna aplikacja azotem z kolei może doprowadzić do wybujania roślin i zmniejszenia ich zimotrwałości. Stosując BlueN na jesieni w rzepaku, nie dostarczamy roślinom formy azotanowej, która niesie to ryzyko. Bakterie produkują formę amonową, która jest bezpośrednio wbudowywana w białka roślinne. A pamiętajmy, że rzepak fundament pod plon buduje jesienią - przypominał dr Reich.

Jak przekonywali na miejscu eksperci, produkt jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin. Można go stosować zatem w zabiegach łączonych.

Slajd z konferencji Fot. A. Kobus

BlueN wspomoże także rozwój międzyplonów

Chemirol także poleca stosowanie tego produktu w przypadku siewu międzyplonów. – Działanie BlueN jest niezależne od występowania suszy glebowej ponieważ forma amonowa powstaje w organach asymilacyjnych. Po aplikacji BlueN uzyskamy większą masę zieloną międzyplonu, a także lepszą jakość zielonki- mówił Reich podczas spotkania.

Warto także wiedzieć, że w przypadku siewu międzyplonów w ramach dopłat (zazielenienie, programy rolno-środowiskowo-klimatyczne itp) obowiązuje także zakaz stosowania mineralnych nawozów. Ograniczenia te nie dotyczą preparatów mikrobiologicznych takich jak BlueN.

Jak przypominał Rafał Opiłowski BlueN można także stosować w rolnictwie ekologicznym.