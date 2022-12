W piątek 16 grudnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zawieszające czasowo cła na mocznik i amoniak. Niezadowoleni z tego faktu są przedstawiciele europejskich producentów nawozów. Co na to rolnicy?

Jak informuje organizacja producencka Fertilizers Europe przemysł nawozowy wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady UE o tymczasowym zawieszenia ceł na mocznik i amoniak. Ich zdaniem Europa już zarejestrowała wzrost importowanych produktów, a takie postępowanie jest kolejnym ciosem dla europejskiego przemysłu nawozowego, którego konkurencyjność została już osłabiona przez kryzys energetyczny i działania środowiskowe.

Wzrost importu nawozów z krajów trzecich

- Wyrażamy ubolewanie z powodu decyzji Rady o zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak, uznając jednocześnie, że okres zawieszenia został skrócony w porównaniu z pierwotną propozycją. Organizacja konsekwentnie opowiada się za stabilną i przewidywalną polityką handlową, aby uniknąć otwierania drzwi do nowych struktur zależności. Zawieszenie ceł jest sprzeczne z polityką UE mającą na celu wzmocnienie autonomii Europy w zakresie żywności i nawozów — powiedział Jacob Hansen, dyrektor generalny Fertilizers Europe w specjalnym oświadczeniu.

- Z powodu rekordowych cen gazu krajowa produkcja nawozów spadła w sierpniu/wrześniu o 70 proc. i nadal jest ograniczona do 30%. Zniesienie ceł tylko zwiększa presję na przemysł, zagrażając zdolności przemysłu europejskiego do powrotu do normalnego poziomu produkcji – dodał Hansen.

Jak podano, od sierpnia do października 2022 r. import mocznika wzrósł o 247% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Tylko w sierpniu 2022 roku import wzrósł o ponad 300 tys. ton.

Ile nawozów zaimportowano z krajów trzecich w 2022 r.?

Na ten dane odpowiada właśnie rozporządzenie Rady (UE) 2022/2465 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Podano w nim, że Unijny rynek niektórych nawozów azotowych jest w znacznym stopniu uzależniony od przywozu z państw trzecich. W 2021 r. Unia sprowadziła 2,9 mln ton amoniaku i 4,7 mln ton mocznika do produkcji nawozów azotowych. Ceny tych produktów znacznie wzrosły w 2021 r. i dalej rosły w bieżącym roku. Obecnie znaczna część tych środków do produkcji nawozów azotowych jest przywożona do Unii z państw trzecich korzystających z preferencyjnego dostępu do rynku unijnego, w związku z czym przywóz ten jest bezcłowy. Niezależnie od tego Unia importuje duże ilości materiałów do produkcji nawozów azotowych pochodzących z krajów objętych wspólną taryfą celną określoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (1), przy czym stawki celne wynoszą obecnie od 5,5 % do 6,5 %.

- W komunikacie Komisji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnienia odporności systemów żywnościowych Komisja zauważa, że już przed rosyjską inwazją na Ukrainę na rynkach towarowych obserwowano znaczny wzrost cen, co znalazło odzwierciedlenie na rynkach rolnych poprzez wzrost kosztów energii i nawozów, a co za tym idzie wzrost cen produktów rolnych. Komisja zauważa, że inwazja na Ukrainę i światowy wzrost cen towarów spowodowały dalszy wzrost cen na rynkach rolnych i obnażyły słabości unijnego systemu żywnościowego, który jest częściowo uzależniony od przywozu nawozów. Zwiększa to koszty ponoszone przez producentów i wpływa na ceny żywności, budząc obawy co do siły nabywczej konsumentów i dochodów rolników w Unii. Komisja podkreśla, że w perspektywie krótkoterminowej koszt i dostępność nawozów mineralnych muszą stanowić priorytet, do czasu przejścia na stosowanie zrównoważonych rodzajów nawozów lub metod nawożenia. W tym okresie przemysł nawozowy w Unii musi mieć dostęp do niezbędnego przywozu, w tym środków do produkcji nawozów w samej Unii. Komisja podkreśla również, że ceny nawozów i dostawy dla rolników będą monitorowane, aby nie zagrozić perspektywom unijnych zbiorów – czytamy w rozporządzeniu.

Dlatego jak podano dalej, w związku z tym należy podjąć działania w celu obniżenia kosztów, jakie ponoszą unijni producenci nawozów przy przywozie środków niezbędnych do produkcji nawozów azotowych. Ponadto w okresie niedoboru nawozów azotowych na rynkach międzynarodowych cła na przywóz do Unii półproduktów, takich jak amoniak i mocznik, zniechęcają do zaopatrywania rynku unijnego w porównaniu z innymi rynkami światowymi, na których nie obowiązują cła przywozowe. Zróżnicowanie taryf utrudnia również wysiłki na rzecz dywersyfikacji przywozu do Unii. Należy zatem tymczasowo zawiesić stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (2), na niektóre rodzaje azotu wkłady nawozów. Ten środek tymczasowy powinien obowiązywać przez okres sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Aby umożliwić ocenę skutków środka, Komisja powinna sporządzić sprawozdanie i przedłożyć je Radzie – czytamy w rozporządzeniu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Unia zapewnia spójność między różnymi obszarami swoich działań zewnętrznych oraz między swoimi działaniami zewnętrznymi a innymi politykami Unii.

Jak podano dalej, sytuacja w stosunkach między Unią a Federacją Rosyjską rozwijała się bardzo niekorzystnie w ciągu ostatnich lat, ze szczególnym pogorszeniem w ostatnich miesiącach w zakresie lekceważenia przez Federację Rosyjską prawa międzynarodowego, a w szczególności jej niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny przeciwko Ukrainie. Od lipca 2014 r. Unia stopniowo nakłada środki ograniczające na Federację Rosyjską. W konkluzjach z 24 lutego 2022 r. Rada Europejska stwierdziła, że niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Ostatnio, 3 czerwca 2022 r., Rada przyjęła szósty pakiet sankcji nałożonych na Federację Rosyjską w związku z jej ciągłą agresją na Ukrainę i zgłoszonymi okrucieństwami popełnionymi przez rosyjskie siły zbrojne na Ukrainie. Ponadto, podczas gdy Federacja Rosyjska jest członkiem Światowej Organizacji Handlu, Unia jest zwolniona, na mocy wyjątków mających zastosowanie na mocy Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, w szczególności art. XXI GATT 1994, z obowiązku przyznać produktom importowanym z Federacji Rosyjskiej korzyści przyznane podobnym produktom importowanym z innych krajów (najwyższe uprzywilejowanie). W związku z tym nie byłoby właściwe umożliwienie przywozowi z Federacji Rosyjskiej korzystania z bezcłowego traktowania i klauzuli największego uprzywilejowania w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem – podano.

Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku Białorusi. W związku z tym przywóz materiałów do nawozów azotowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi nie powinien podlegać zawieszeniu cła. Zamiast tego przywóz produktów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, z Federacji Rosyjskiej i Białorusi powinien nadal podlegać należnościom celnym przywozowym, którym podlegały wcześniej.

Jak czytamy w rozporządzeniu w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany:

- w części drugiej sekcja VI rozdział 28 tekst dotyczący kodu CN 2814 10 00 w kolumnie 3 („Konwencjonalna stawka celna (%)”) otrzymuje brzmienie: „5,5 (*1)

(*1) Cło autonomicznie zawieszone na okres 6 miesięcy począwszy od dnia 16 grudnia 2022 r., z wyjątkiem Rosji i Białorusi, gdzie stosuje się stawkę 5,5 %, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/2465.”;"

- w części drugiej sekcja VI rozdział 31 tekst dotyczący kodów CN 3102 10 10 i 3102 10 90 w kolumnie 3 („Konwencjonalna stawka celna (%)” otrzymuje brzmienie: „6,5 (*2)

(*2) Cło autonomicznie zawieszone na okres 6 miesięcy począwszy od 16 grudnia 2022 r., z wyjątkiem Rosji i Białorusi, gdzie obowiązuje stawka 6,5 %, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/2465.”.

- Artykuł 2

Do dnia 17 maja 2023 r. Komisja sporządzi i przedłoży Radzie sprawozdanie oceniające konsekwencje zawieszenia ceł określonego w niniejszym rozporządzeniu. Na podstawie tego sprawozdania Komisja przedkłada, w stosownych przypadkach, wniosek ustawodawczy w sprawie przedłużenia tego zawieszenia ceł.

- Artykuł 3

rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przestaje obowiązywać 17 czerwca 2023 r.