Zerowy VAT też na wapno nawozowe

Wiele mówi się o tym, że 0 proc. stawką VAT objęte są m.in. nawozy. Ale nie zaznacza się, że dotyczy to też wapna nawozowego.

Obniżone stawki podatku od towarów i usług obowiązują od 1 lutego 2022 r. przez pół roku, czyli do 31 lipca. Wielokrotnie na portalu farmer.pl pisaliśmy o tym, że tzw. 0 proc. VAT dotyczy nawozów, środków ochrony roślin, zbóż, ale w środkach przekazu nie wspomina się o wapnie nawozowym, a ono również jest objęte czasowym obniżeniem podatku VAT z 8 proc. na 0 proc.

- Rosnąca inflacja to problem, który dotyka także rolników. Rząd dostrzegł tę sytuację i od 1 lutego wprowadzono obniżone do zera stawki VAT na wiele artykułów do produkcji rolnej. W mediach mówi się skrótowo o „zerowym podatku VAT na nawozy”, ale obniżona do zera stawka podatku obowiązuje także na inne produkty stosowane w rolnictwie takie jak np. wapno nawozowe. To istotna pomoc rolnikom, bo zastosowanie wapna nawozowego w celu regulacji odczynu pH gleby jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych – mówi portalowi farmer.pl Tomasz Piszczatowski, kierownik Segmentu Rolnictwo w firmie Lafarge.

0 proc. stawką VAT ma być też objęty materiał siewny wybranych gatunków roślin, ale mimo iż mamy już początek drugiej dekady lutego, to nie znane są szczegóły w tej sprawie. Będziemy to monitorować.

Przypominamy, że stawka na VAT w wypadku nawozów, środków ochrony roślin, ale też ziemi ogrodniczej, produktów wspomagających produkcję rolną takich jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, obniżyła się z 8 do 0 proc. VAT. Obniżenie stawki VAT do zera objęło też takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Sprawa nie dotyczy rzepaku.