Złotówka/ha – tyle kosztuje garść wiedzy o glebie

Przed nami wielkie oczekiwania na żniwa. One są podsumowaniem naszych wcześniejszych działań. To zawsze jeszcze weryfikuje pogoda, ale na nią jak wiemy wpływu nie mamy. Gdy znamy już wynik i jest on daleki od naszych oczekiwań, przychodzi wówczas refleksja. Co poszło nie tak?

Lubimy wówczas obwiniać się za zły wybór odmiany, doszukujemy się problemu w słabszej efektywności działania nawozów, czy niższej skuteczności stosowanych środków ochrony roślin.

Niestety za te niepowodzenia odpowiedzialne są często nasze zaniedbania. Pytacie siebie sami co mogę zrobić by plony zbierać wyższe? Często odpowiedź jest bardzo prosta. Najwyższy czas zwapnować swoje pola oraz lepiej zadbać o glebę i jej strukturę. Skupiając się dobrze na tych dwóch aspektach możemy w perspektywie kilku lat uzyskać wymierne efekty i w pewnym zakresie uniezależnić się od niesprzyjającej pogody.

Większość z Was powie – banał. Jednak wyniki nadal przerażają. W niektórych województwach udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych wynosi od 61 do nawet 80 proc! Produktywność takich stanowisk można by było wyraźnie podnieść chociażby poprzez wysiew nawozów wapniowych.

Wapnowanie zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby, poprawia strukturę gleby. Bez uregulowanego pH trudno o satysfakcjonujące plony zwłaszcza w gatunkach bardziej wymagających jakimi są: jęczmień, pszenica, rzepak, burak cukrowy. Na nic się nie zda wysokie nawożenie mineralne (ceny nawozów idą przecież na niechlubne rekordy), pełna ochrona, najlepsze nasiona jeśli nie zaczniemy od podstawy, czyli stworzenia odpowiednich warunków dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, a więc uregulowania pH gleby. Szacuje się, że przy odczynie bardzo kwaśnym jedynie 30 proc. azotu, potasu i magnezu może zostać wykorzystana przez rośliny. Reszta składników staje się nieaktywna, przyblokowana, wypłukana, jednym słowem - bezpowrotnie utracona.

Co więcej w niskim pH nieprawidłowo rozwija się system korzeniowy, a płytki i zredukowany może nie poradzić sobie w trudnych warunkach zimowania czy suszy. Odpowiednio zadbane stanowisko glebowe w mniejszym także stopniu ulega zaskorupieniu po deszczach nawalnych, a w czasie suchej wiosny nie poddaje się wyraźnie erozji wietrznej. Tylko w tym roku z powodu erozji wodnej oraz wietrznej musiało zostać przesianych ponad 1300 ha buraków cukrowych!

Wiem, że jako rolnicy dokładnie o tym wszystkim wiecie, ale czy jesteście w 100 proc. pewni, że wasze gleby przypadkiem nie „błagają” już o wapno?

Koniecznie sprawdź to. Koszt takiego badania (pH, P, K i Mg) w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej to około 13-14 zł za próbkę. Jedna próbka powinna pochodzić z powierzchni maksymalnie dochodzącej do 4 ha. Takie badania należy wykonać raz na 4 lata. To daje koszt około 3,5-4 zł/4 ha. A to z kolei daje kwotę około 1 zł/ha rocznie! Tyle kosztuje solidna garść wiedzy o glebie. Tymczasem odsetek polskich gospodarstw wykonujących badania gleby w celu określenia jej potrzeb nawozowych, jest nadal bardzo niski. Nie dochodzi nawet do 10 proc. Wychodzi zatem na to, że zdecydowana większość rolników robi to "na oko". Przy galopujących cenach za nawozy mineralne, chyba nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo taki koszt jest ekonomicznie uzasadniony.