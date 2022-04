Agrochem Puławy – autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty kolejny raz w krótkim czasie zmienił cenniki swoich produktów. Nowy dotyczy tylko nawozów wieloskładnikowych.

To już chyba tzw. nowa świecka tradycja, że zmiany cen nawozów odbywają się tuż przed świętami. Ostatnio zadziało się to 15 kwietnia, w piątek przed Świętami Wielkanocnymi. Wówczas firma, która ma za zadanie, stabilizacji rynku, podała zmienione ceny nawozów mineralnych. Przeważnie one wtedy potaniały. Cennik dotyczył zarówno nawozów azotowych, jak i tzw. NPK. W poniższym artykule podajemy ówczesne ceny.

Teraz po kilku dniach doszło do ponownej modyfikacji. Bowiem od 22 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe ceny produktów wieloskładnikowych. Zaobserwować można delikatne zwyżki cen, ale nie są one bardzo duże. Sięgają od kilkudziesięciu do kilkuset złoty na tonie.

Na przykład 15 kwietnia Polifoska 6 kosztowała ok. 3670 zł/t, a od 22 kwietnia już ok. 3890 zł/t, odpowiednio Polifoska 8 kosztowała ok. 3915 zł/t, a teraz kosztuje ok. 4015 zł/t.

Inne nawozy wieloskładnikowe również podrożały, ale tylko o kilkadziesiąt złoty na tonie, a nie o kilkaset. Na przykład Amafoska 4-16-18 kosztowała ok. 2635 zł, a teraz kosztuje 2665 zł/t, Amofoska 5-10-25 kosztowała 2945 zł/t, a teraz 2975 zł/t.

Z kolei Holistagro PK 15-30 kosztował ok. 3220 zł/t, teraz kosztuje ok. 3250 zł/t.

Poniżej cennik Agrochem Puławy.