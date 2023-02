Miało być lepiej, wyszło jak zawsze. Modyfikacje w przepisach związanych z azotem niewiele pomagają. Nadal nie można wyjechać azotem na pola. Nie pozwalają na to ani komunikaty IMGW-PIB, ani warunki polowe.

Pomimo dobrych warunków polowych prawo ogranicza zbyt mocno podanie azotu.

Progi temperaturowe nie idą w parze z możliwością podania azotu.

Zmiany w przepisach dotyczących nawożenia azotem miały teoretycznie pomóc. Przypomnijmy, że 7 lutego tego roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie dotyczące tzw. programu azotanowego. Jedną z nowości było wprowadzenie elastycznego terminu wiosennego nawożenia azotem.

Zamysł był taki, by oziminy - a zwłaszcza rzepak - mogły mieć dostarczony N na samym początku, jeszcze przed dynamicznym ruszeniem wegetacji. Wcześniejsze podanie azotu zapobiegłoby “głodowaniu” rzepaku. Wcześniejsze regulacje prawne - umożliwiające aplikację najwcześniej 1 marca - okazały się wyjątkowo mało praktyczne i w pewien sposób przyczyniały się do redukcji plonu potencjalnego przez zbyt późne podanie azotu. Bardzo często warunki pogodowe były takie, że rzepak startował w lutym, warunki do nawożenia były wręcz idealne, ale zapisy prawne nie pozwalały na aplikację. Z kolei w marcu okazywało się, że ze względu na warunki polowe wjazd był niemożliwy, podczas gdy rośliny ewidentnie były “głodne” azotu. Pomimo zmiany przepisów taka sytuacja może mieć miejsce także w tym sezonie.

Warunki do nawożenia były - zgody brak

W minionym tygodniu były dni na południu Polski, kiedy pogoda do podania azotu była wręcz idealna (jak chociażby środa czy czwartek - 15 / 16 luty). Wielu rolników sprawdzało na bieżąco na stronach IMGW czy próg temperaturowy został przekroczony. Niestety, w zasadzie w całej Polsce średnia dobowa temperatura była poniżej 3°C, co oznacza brak możliwości wjazdu. Oczywiście, aby próg został przekroczony średniodobowa temperatura musi wynosić minimum 3°C przez kolejne 5 dni (dla ozimin).

W weekend z kolei przez niemal cały kraj przeszły spore opady deszczu. Jeśli ufać prognozom ten tydzień również może upływać pod znakiem opadów, co oznacza, że w pole raczej nie wiedziemy. Natomiast jeśli spojrzeć na temperatury to te mają oscylować np. w południowo - zachodniej części kraju na poziomie 9 -10 °C w ciągu dnia. Tak więc jest oczywiste, że rzepak będzie intensywnie "ruszał", jednak hamować go będzie brak azotu.

Przyjmuje się, że wiosenna wegetacja rusza w momencie, kiedy średniodobowa temperatura mierzona na głębokości 10 cm w glebie wynosi minimum 2,5 °C. Próg temperatury powietrza jest określany na 3 - 5 °C. W tym przypadku przepisy są więc spójne z wymaganiami termicznymi. Problem polega jednak na tym, że w momencie startu wegetacji rzepak musi być już zaopatrzony w azot. Obowiązuje wszak stara praktyczna zasada, że to azot ma czekać na rzepak, a nie odwrotnie. Spotykać się będziemy za moment z sytuacją, że próg termiczny jest przekroczony, wegetacja trwa w najlepsze, ale pomimo prawnej możliwości nie mamy szansy wjazdu w pole ze względu na chociażby to, że na polu jest za mokro.

Rolnik zna pole najlepiej

W tym sezonie bardzo ciepły styczeń pobudził rośliny. Temperatury sięgały czasami prawie 18 - 19 °C w ciągu dnia (na samym początku stycznia). W wielu miejscach wskazane byłoby już wówczas nawożenie azotem (choćby wolniejszą formą mocznikową). Teraz nie martwilibyśmy się czy rośliny posiadają dawkę startową na początek wegetacji. Tak więc problem tkwi w tym, że rolnicy nie mogą podejmować decyzji sami - a to oni najlepiej znają swoje pola.