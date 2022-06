Autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty zaktualizował po dłuższym czasie cenniki. Zarówno te dotyczące nawozów azotowych, jak i wieloskładnikowych. Ceny nawozów azotowych spadły i to często znacząco, ale nawozy NPK zwykle podrożały, ale niewiele.

Rolnicy nadal z zapartym tchem śledzą ceny środków produkcji, w tym przede wszystkim nawozów. Ze względu na porę roku bardziej interesują ich obecnie te dotyczące nawozów fosforowych i potasowych, których jak dowiadujemy się, trudno jest zakupić. Ale również NPK i azotowe są monitorowane. Czy tym razem ceny spadły?

Cennik nawozów azotowych – czerwiec 2022 r.

Ostatnio cennik nawozów azotowych obowiązywał aż od 15 kwietnia, wówczas tona saletry amonowej z Puław kosztowała ok. 3600 zł, mocznik z inhibitorem – ok. 4800 zł, RSM 32 proc. – 3200 zł, Polifoska 6 – 3970 zł. Dokładny cennik znajduje się w tekście poniżej.

Teraz został on wreszcie zaktualizowany. Jak podaje Agrochem Puławy zmieniony został on 21 czerwca 2022 r. i widać w nim spadki. Saletra amonowa 34,4 proc. wyceniona jest w nim na ok 2960 zł/t, mocznik z inhibitorem na 3430 zł/t, RSM 32 proc. 2500 zł/t.

Poniżej dokładny, aktualny cennik nawozów azotowych z Agrochem Puławy.

Cennik nawozów wieloskładnikowych – czerwiec 2022

Z kolei cennik nawozów NPK był ostatnio zmieniany 29 kwietnia. Wówczas Polifoska 6 kosztowała ok. 3890 zł/t, Polifoska 8 – 4015 zł/t, Amofoska 4-16-18 – ok. 2665 zł/t, a Holistagro PK 15-30 – ok. 3250 zł/t. Poniżej w tekście dokładny poprzedni cennik.

Z kolei teraz te ceny są trochę wyższe. I te same nawozy wyceniane są na Polifoska 6 ok. 4200 zł/t, Polifoska 8 – 4280 zł/t, Amofoska 4-16-18 – ok. 2830 zł/t, a Holistagro PK 15-30 – ok. 3500 zł/t.

Źródło: Agrochem Puławy

Jakie ceny nawozów w 2021 r.?

Przypominamy, jak kształtowały się ceny saletry w ubiegłym roku, co widać na poniższej grafice. A także inne ceny w tekście poniżej.