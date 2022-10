Cennik autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty firmy Agrochem ponownie uległ modyfikacji, ale są to drobne korekty. Poprzednio dokonano redukcji cen nawozów azotowych, teraz skupiono się bardziej na NPK, ale na wybranych produktach.

Agrochem po blisko dwóch miesiącach, 18 października powróciła do udostępniania cennika nawozów mineralnych. Stało się to po decyzji spółek Grupy Azoty o wznowieniu produkcji nawozów. Nie trzeba nikomu przypominać, że ceny te są swoistym wyznacznikiem zarówno firm dystrybucyjnych i rolników, trendu dotyczącego cen tych ważnych środków produkcji. Przed jego publikacją i w wyniku decyzji polskiego producenta nawozów o ograniczeniu produkcji, wartość nawozów zwłaszcza azotowych, poszybowała w górę, ale po 18 października spadła. Przypominamy, że wówczas saletra amonowa kosztowała ok. 3560 zł/t, RSM 32 proc. – 3380 zł/t, Saletrzak 27 Standard Plus na 3380 zł/t.

Jakie są teraz ceny nawozów azotowych – 27 października 2022 r.?

Okazuje się, że praktycznie nie uległy zmianie. Poniżej dokładny aktualny cennik.

Źródło: Agrochem Puławy

Jakie ceny nawozów wieloskładnikowych?

Te z kolei odnotowały w wypadku niektórych produktów delikatne spadki. 18 października Polifoska 6 wyceniona była na ok. 4360 zł/t, Polifoska 8 – 4400 zł/t, Amofoska 4-16-18 na 3020 zł/t, a Fosfarm 4-10-15 na ok. 2570 zł. Teraz (27 października 2022 r.) Te same nawozy kosztują: Polifoska 6 ok. 4360 zł/t, Polifoska 8 – 4400 zł/t, Amofoska 4-16-18 na 2900 zł/t, a Fosfarm 4-10-15 na ok. 2430 zł. Poniżej dokładny cennik.