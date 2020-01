W roku gospodarczym 2017/2018 zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik kształtowało się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznym czasie w sezonie przed rokiem i wynosiło 141,6 kg NPK/ha.

Według GUS w stosunku do wcześniejszego sezonu tylko zużycie nawozów fosforowych nieznacznie spadło (o ok. 2 proc. i wyniosło 23,1 kg/ha. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zastosowano ponadto 80,4 kg nawozów azotowych i 38,1 kg nawozów potasowych, tj. więcej niż w 2016/2017 odpowiednio ok. 2 proc. i 0,3 proc.

W gospodarstwach rolnych wraz ze wzrostem użytkowanych gruntów obserwowano zwiększone zużycie nawozów. Zużycie nawozów wyższe od przeciętnej krajowej odnotowano we wszystkich grupach obszarowych gospodarstw powyżej 20 ha użytków rolnych. Największe zużycie obserwuje się w gospodarstwach wielkoobszarowych powyżej tysiąca ha - 192,8 kg NPK/ha.

W sumie w sezonie 2017/2018 zużycie nawozów mineralnych wynosiło 2076,6 tys. ton NPK. Kształtowało się na poziomie sezonu poprzedniego, w którym zużycie wyniosło 2049,8 tys. t NPK.