Zużycie nawozów mineralnych (azotowych i fosforowych) w produkcji rolnej w UE w 2021 r., wyniosło 10,9 mln ton, co oznacza spadek rok do roku o 2,2 proc. w porównaniu z 2020 r. i skumulowany spadek o 6,4 proc. od względnego szczytu zużycia w 2017 r.

Zużycie nawozów azotowych

Zużycie nawozów azotowych w rolnictwie oszacowano na 9,8 mln ton w UE w 2021 r., co oznacza spadek rok do roku o 2,0 proc., czyli tempo zbliżone do krótkoterminowej tendencji obserwowanej od 2017 r. Jednak w średnim okresie całkowite zużycie nawozów azotowych powróciło do poziomu zbliżonego do sprzed dekady.

Zużycie nawozów azotowych w rolnictwie w 2021 r. było najwyższe w krajach należących jednocześnie do głównych producentów rolnych UE. Francja (2,0 mln ton), Niemcy (1,3 mln ton), Polska (1,0 mln ton, dane z 2020 r.) i Hiszpania (1,0 mln ton) łącznie reprezentowały połowę całkowitej konsumpcji w UE.

Zużycie nawozów fosforowych

W 2021 r. zużycie nawozów fosforowych w rolnictwie wyniosło 1,1 mln ton. Stanowiło to spadek o 3,8 proc. w stosunku do poziomu z 2020 r., choć do poziomu zbliżonego do średniej z poprzedniej dekady.

Krajami o największym zużyciu nawozów fosforowych w rolnictwie w 2021 r. były Francja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Włochy i Niemcy. Ich zużycie stanowiło prawie trzy czwarte całkowitego zużycia w UE.

Chociaż nadal nie ma dostępnych danych z 2022 r., należy wspomnieć, że agresja militarna na Ukrainę i nałożenie sankcji na Rosję doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen nawozów, co prawdopodobnie wpłynęło na wykorzystanie nawozów w rolnictwie w UE. Unijny przemysł nawozów azotowych był w dużym stopniu uzależniony od gazu pochodzenia rosyjskiego. Ponadto Rosja i Białoruś były kluczowymi graczami w światowej produkcji nawozów skalnych (fosforowych, a zwłaszcza potasowych).