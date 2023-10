Realizuje się czarny scenariusz związany z odbiorem kukurydzy. Część firm rezygnuje już ze skupu mokrego surowca.

Ceny stabilne, ale bardzo niskie. Większym problemem niż niskie wyceny staje się jednak odbiór kukurydzy

Część firm jest zablokowana. Place i magazyny są zasypane kukurydzą, co uniemożliwia często skup zbóż i rzepaku

Coraz więcej firm zamyka skup kukurydzy

Końca problemów skupowych nie widać. Zapisy na sprzedaż kukurydzy, zablokowane magazyny, brak zainteresowania jakimkolwiek surowcem rolnym - to aktualny obraz handlu w sektorze agro.

Ceny kukurydzy spadły do pewnego poziomu i na cenowym dole "trzymają się" dość stabilnie. Ceny kukurydzy mokrej w Polsce południowo - zachodniej mieszczą się zazwyczaj przedziale 410 - 450 zł/t. Ten pułap cenowy utrzymuje się generalnie od około dwóch tygodni. Przeciętnie na wschodzie kraju stawki za kukurydze mokrą są niższe o 20 - 30 zł/t. Tymczasem niektórzy przedstawiciele świata polityki twierdzą, że ceny kukurydzy mokrej to nawet ponad 500 zł/t. Trzeba jasno podkreślić, że takiej ceny podczas tegorocznych zbiorów nie uświadczyliśmy (poza drobnymi wyjątkami na początku zbiorów w przypadku wyceny kukurydzy kaszkowej).

Okazuje się jednak, że powoli cena przestaje mieć znaczenie, a coraz bardziej liczy się to, czy ktoś jest zainteresowany kukurydzą. Coraz więcej firm kończy skup kukurydzy mokrej. Zainteresowanie towarem jest niestety niskie. O ile w poprzednich latach odbiór mokrej kukurydzy był często przerywany ze względu na możliwości techniczne (ograniczone moce przerobowe suszarni, wąska kadra pracownicza) to w tym sezonie jest zwyczajnie niższy popyt na surowiec.

Część firm faktycznie wstrzymuje odbiór chwilowo ze względu na dużą ilość kukurydzy na placu. Dostarczona już pula musi zostać przesuszona i dopiero nastąpią kolejne przyjęcia. Pamiętamy jednak, że w tamtym sezonie niewiele firm zwracało na to uwagę - kukurydza mogła leżeć na hałdach i tam moknąć. Liczyło się, by "ściągnąć" z rynku jak najwięcej towaru. Pamiętamy jednak, że później to właśnie wiele z tych firm miało bardzo wysokie straty związane z pozyskiwaniem kukurydzy suchej. Podobnie było w gospodarstwach, które zdecydowały się na suszenie i finalnie sprzedawały suchą kukurydze taniej niż mokrą.

Niemniej zainteresowanie kukurydza mokrą jest niskie i skup interwencyjny niewiele tu poprawia. Trwają tam często zapisy na dostawy ziarna - tydzień, a niektórzy rolnicy wspominają, że nawet dłużej. Tyle trzeba czekać na możliwość odwozu zebranej kukurydzy. Zgoda - plus jest taki, że jest chociaż gdzie dostarczyć towar. Ale co będzie za tydzień czy dwa? Dawno nie było tak dużego ryzyka, że nie będzie gdzie sprzedać kukurydzy.

Problem ze sprzedażą zbóż

Niestety problemy z kukurydzą pociągają za sobą kolejne. Co prawda zboża są w niskiej cenie, ale część rolników nie może czekać i sprzedaje towar, by pokryć faktury i inne zobowiązania. Przynajmniej próbuje sprzedać. Wąskim gardłem są tu bowiem możliwości punktów skupowych. Część firm skupia się jeszcze na w miarę sprawnym odbiorze kukurydzy, a te, które skup mokrego ziarna już zakończyły, próbują uporać się z odebranym towarem. Jak mówią przedstawiciele niektórych punktów w skupach napotykane są problemy związane z odbiorem ziarna - transportem i odsprzedażą. A konsekwencją takiego stanu rzeczy są zablokowane magazyny - zbóż nie ma gdzie wysypywać. Oczywiście problem nie dotyczy wszystkich firm, ale z dnia na dzień coraz więcej takich problemów pojawia się w różnych regionach kraju.

Pszenica, jeśli ktoś zdecyduje się na jej odbiór, kosztuje zazwyczaj 700 - 740 zł/t (w przypadku paszówki) oraz 850 - 900 zł/t (konsumpcja).

Trudny mamy rynek - nie tylko w tym roku, bo problemy piętrzą się od dawna. Jest problem ze zbożami, kukurydzą, rzepakiem. A wejście w inne uprawy nie jest łatwe. pomijając kwestie czysto techniczne, związane niejednokrotnie z doinwestowaniem parku maszynowego przed założeniem zupełnie nowych upraw, pojawiają się także i blokady czysto rynkowe. Tu bardzo dobrym przykładem są buraki cukrowe. "Wejście" w tę uprawę jest w nadchodzącym roku w istocie niemożliwe - potencjalnym nowym plantatorom cukrownie mówią jak narazie NIE.

Krótko rzecz ujmując: co więc może nam grozić? Za chwile być może ogromny problem z kukurydzą, której nie będzie gdzie sprzedać. Nie wiadomo także jak zachowa się rynek paliw, który będzie miał wpływ na ceny ziarna. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że po wyborach parlamentarnych ceny paliw skoczą w górę. Jeśli tak się stanie to zapewne wzrosną koszty suszenia i transportu, a co za tym idzie ceny kukurydzy mokrej mogą jeszcze pikować w dół.