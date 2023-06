Kolejny rok i ponownie mamy suszę. W wielu regionach niedobór odpadów jest znacznie bardziej dotkliwy niż w poprzednich latach. Nawadnianie jest pewną formą ratunku przed suszą. Jednak nawet w skali Europy wciąż tylko niewielki procent upraw ma dostęp do nawadniania.

W Polsce tylko śladowa ilość upraw rolnych jest nawadniana, tylko nieco lepiej jest na terenie innych państw UE

Nawadnianie będzie koniecznością. Susze powtarzają się już cyklicznie

Susza co rok - Polska pustynnieje

Kolejne sezony pokazują jak wielka jest potrzeba nawadniania upraw. Praktycznie nie ma sezonu w którym na terenie Polski nie pojawiałaby się susza obejmująca duży obszar kraju. Od tematu nawadniania nie uciekniemy, to jedno z zadań jakie czekają nas w kolejnych latach. Bo choć deszcze pojawiają się, to często tylko lokalnie i w nieodpowiednich fazach rozwojowych. Brakuje nam przewidywalności opadów i ciągłych spokojnych deszczy. W dobie wysokiej destabilizacji rynkowej sens nawadniania będzie nabierał jeszcze większego znaczenia. Być może będzie to jedna z niewielu opcji, by docelowo zapewniać większą stabilizację finansową w gospodarstwach.

W Europie nawadnia się niemalże tylko w krajach śródziemnomorskich

Szacunkowe dane podają, że na świecie nawadnianych jest ponad 270 mln ha gruntów rolnych, co stanowi niespełna 20% ziemi przeznaczonej pod uprawy. Jednakże owe niespełna 20% ziemi zapewnia około 40% żywności dostarczanej na światowy rynek.

W skali Unii Europejskiej nawadniane jest wedle najbardziej optymistycznych scenariuszy co najwyżej 10% areału (choć część źródeł podaje, że zaledwie 7- 8%, a dane Eurostatu z 2021 roku wspominają nawet o 6%). Zaznaczmy jednak, że znakomita większość dotyczy państw leżących nad Morzem Śródziemnym. W sumie ponad 80% wszystkich nawadnianych w UE upraw leży na terenie Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Portugalii.

Biorąc pod uwagę, że areał upraw rolnych w UE to około 173 mln ha, nawadniane jest łącznie około 10 mln ha (chyba że pod uwagę weźmiemy najbardziej optymistyczne warianty mówiące o około 10% - wówczas wynik będzie sięgał około 17 mln ha). Jeśli odejmiemy od tego powierzchnię nawadnianą w krajach basenu Morza Śródziemnego na poziomie około 9 mln ha, to okazuje się że środkowa oraz północna część kontynentu posiada wedle oficjalnych danych zaledwie nieco ponad milion hektarów z systemami nawadniającymi (ponownie w związku z rozbieżnościami obszar może być większy). To bardzo niewiele. Tym bardziej, że coraz częściej pojawiające się suszę dotyczą już ważnych rolniczo państw - m.in. Niemiec czy także Polski.

Dane dotyczące nawadniania w naszym kraju również konotują pewne rozbieżności. Niemniej można stwierdzić, że w Polsce w ten sposób woda jest dostarczana tylko do około 1 - 2% gruntów rolnych. To i tak znacznie więcej niż jeszcze na początku lat 90., ale pamietajmy, że wówczas susze - choć oczywiście pojawiały się - to nie z taką siłą i intensywnością jak obecnie.

Woda determinuje plon - słabe stanowiska są uzależnione tylko od niej

Dodajmy, że w Polsce mamy w dużej mierze do czynienia z ziemiami słabymi. Niestety wobec pojawiających się cyklicznie suszy na tych stanowiskach uzyskanie satysfakcjonujących plonów jest niemalże niemożliwe. Woda jest głównym czynnikiem determinującym powodzenie uprawy na takim stanowisku.

Uprawy nawadniane teoretycznie generują wyższe koszty - najpierw nakłady na instalację całego systemu, a później jego obsługę. Niemniej mamy kolejny rok, kiedy wygrywają te plantację, które mają dostęp do wody w kluczowych dla rozwoju fazach rozwojowych - nazwijmy je kamieniami milowymi w rozwoju. Wciąż jednak - pomimo postępów w tym kierunku - brakuje rozwiązań systemowych w tym zakresie. Te będą niezbędne, gdyż inaczej będziemy jako kraj nie tylko pustynnieć, ale przede wszystkim produkcja rolna z roku na rok będzie coraz mniej stabilna - zarówno ze względów cenowych, jak i możliwości plonotwórczych. Aby jednak poziom nawadnianych gruntów w Polsce wzrastał musimy jeszcze wrócić do uczciwych cen za sprzedawany surowiec - w przeciwnym razie zainteresowanie tym jakże ważnym elementem wspomagania upraw będzie znikome.