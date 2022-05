Zaglądamy na plantację kukurydzy Marcina Gryna z Zamojszczyzny. Tak jak i w innych regionach kraju uprawy domagają się deszczu, a widmo suszy wydaję się powoli realizować. Jak rozwijają się rośliny, czego im brakuje i jaką strategię w zwalczaniu chwastów obierze Marcin? Sami posłuchajcie.

Wracamy na pola Marcina Gryna młodego rolnika z Zamojszczyzny. Sprawdzamy co dzieje się na jednej z plantacji kukurydzy ok. 10-12 dni po siewie.

- Kukurydza znajduje się w fazie 2-3 liści, pole ma gruzełkowatą strukturę a gleba jest dobrze zagęszczona. Wilgoć w glebie się utrzymuje, mimo głębokiej suszy jaką obecnie mamy. Na tej plantacji widzimy ładne, równomierne wschody. Można zaobserwować też delikatne fioletowe przebarwienia, które sugerują niedobór fosforu. Myślę że przyczyną jest to że w tym roku, rzeczywiście nie podawaliśmy fosforanów rzędowo w podsiewacz tylko zaaplikowaliśmy wszystko rozsiewaczem, no i dodatkowo nałożyły nam się warunki, że mamy dość chłodno i sucho, stąd też to pobieranie fosforu jest utrudnione - wyjaśnia Marcin Gryn.

Jak będzie wyglądało zwalczanie perzu i chwastnicy na plantacjach kukurydzy? Sprawdź w poniższym filmie.