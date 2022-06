Jak informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach w najnowszym raporcie, susza najbardziej dotyka zbóż jarych i ozimych. Uszkodzenia widoczne są również w wielu regionach, w uprawach kukurydzy.

- Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -108 mm - podawał IUNG w ostatnim komunikacie. Niedobór wody widoczny jest praktycznie na terenie całego kraju, a hydrologiczna susza nie dotyczy wyłącznie województwa śląskiego. Poniżej widać to też na mapce wilgotności gleby do 7 cm wykonanej 28 czerwca 2022 r. przez IMGW-PIB.

Niedobór wody widoczny na terenie całego kraju. Powszechne są miejsca poniżej 30% poziomu wilgotności. źródło: IMGW-PIB

Reakcja kukurydzy na niedobór wody

Bilans wodny w Polsce oparty jest głównie na opadach atmosferycznych, które zasilają uprawy rolnicze. Jako, że wody brakuje od początku ruszenia tegorocznej wegetacji, rośliny odpowiadają reakcją fizjologiczną na stresy. W przypadku kukurydzy, widoczne jest zwijanie liści na kształt rurek, spadek turgoru tkanek (omdlałe rośliny), a przy długotrwałym braku opadów, żółknięcie i zasychanie liści od dołu rośliny.

Przy długotrwałym braku opadów, widoczne jest żółknięcie i zasychanie liści (woj. Lubelskie, stan plantacji na dzień 29.06.2022). Fot.KM

W rozmowie z redakcją farmer.pl, na temat reakcji i radzenia sobie kukurydzy z suszą, wypowiedział się dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie.

- Największe zapotrzebowanie na wodę występuje u kukurydzy w okresie około kwitnienia roślin, a później w trakcie nalewania ziarna. Dlatego w różnych programach hodowlanych powstają i są dostępne odmiany kukurydzy dedykowane, czy też bardziej odporne na suszę. Jednak i one mają ograniczoną tolerancję, w przypadku długotrwałego braku opadów – tłumaczył.

Kukurydza szybko regeneruje się po opadach deszczu

Wielu roślinom uprawnym doskwiera w tym roku niedostatek wody. Rokrocznie zauważalne są zmienne warunki pogodowe, jednak jak mówił dr Warzecha, w trakcie jego wieloletnich badań nad kukurydzą, ma ona szybkie właściwości regeneracyjne w stosunku do niedoborów wody.

- Zakłócone stosunki wodno-powietrzne, sprawiają, że roślina reaguje wieloma zmianami fizjologicznymi. Jednakże, w trakcie mojej pracy, wielokrotnie obserwowałem długie okresy suszy podczas okresu wegetacji, po czym przychodziły opady atmosferyczne i rośliny kukurydzy odbudowywały swoją strukturę. Poza tym, u kukurydzy występuje tak zwane „samopodlewanie”. Występująca wieczorami rosa, gromadzi się na roślinach, a następnie spływa po nich i wokół kilku, czy kilkunastu centymetrów od rośliny gleba wilgotnieje. Co w pewnym stopniu nawadnia roślinę – przedstawiał dr z IHAR.

Susza ma znaczny wpływ na plon, a brak wody skutkuje mniejszym zaziarnieniem kolb. Jednak jak trafnie podsumował to dr Warzecha, nie ma na to większej rady, bowiem pole to nie fabryka, pracujemy pod gołym niebem, bez kontrolowanych warunków atmosferycznych.