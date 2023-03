Kwestie pogodowe oraz rynkowe sprawiają, że rolnictwo to niepewna dziedzina produkcji. Tak było rok temu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, tak mamy również obecnie. Jak w nowej sytuacji związanej z Zielonym Ładem odnajdują się rolnicy? Co mogą doradzić producentom firmy handlowe?

Dzisiejsze rolnictwo staje przed szeregiem wyzwań. Wysokie ceny czy problem z dostępnością środków do produkcji odczuwają zarówno rolnicy, jak i firmy handlowe - szczególnie od ubiegłego roku. Podczas targów Agrotech w Kielcach, rozmawialiśmy na ten temat z Agatą Stolarską, prezeską Timac Agro. Jak firma radzi sobie w tej sytuacji? Czy rolnicy są gotowi na wdrażane zmiany związane z nową Wspólną Polityką Rolną?

Rolnictwo to wymagająca dziedzina produkcji

Jak przyznawała Agata Stolarska, produkcja rolna to przede wszystkim zmienność, bo toczy się pod gołym niebem. W parze z tym łączy się niepewność, ze względu na szeroki rynek. Wpływ na obecne wydarzenia ma także wojna na Ukrainie, co odbija się na produkcji i rolnictwie.

- Rok temu mówiłam, że jest trudno. Ceny szły w górę, nie mieliśmy surowców do produkcji, wszyscy zmagali się wtedy z taką niepewnością. Dlatego bez względu na to co dzieje się na rynku, starajmy się skupiać na tym, na co mamy wpływ. Na pewno jest to jakość produktów, a także ilość tego co wyprodukujemy. Bez względu na to, po której jesteśmy stronie - czy producenta, czy też dostawcy – zawsze będzie nam zależało, żeby ten plon był jak najwyższy i jak najlepszej jakości. To gwarantuje nam bez względu jakie są ceny, zamknięcie się bilansu ekonomicznego – mówiła Stolarska.

Wspólna Polityka Rolna – jak odnajdują się rolnicy w nowych wymogach?

Wiele zmian na rynku rolnym wiąże się także z wprowadzeniem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jednak zdaniem prezeski Timac Agro, wiele gospodarstw już spełnia nowe normy i dobrze się do tego dostosowuje.

Jeśli chodzi o same założenia, to wiele z tych rzeczy już się dzieje. Wiele gospodarstw albo już spełnia normy (Krajowego Planu Strategicznego – dopisek redakcji), lub jest temu bliskie. Drugi aspekt jest taki, że kiedyś w końcu musimy zacząć zmianę. Możemy to odsuwać w czasie, ale sami wiemy, że niekoniecznie jest to dobre dla nas, a już na pewno nie dla kolejnych pokoleń. Myślę, że zeszły rok nauczył nas pewnych rzeczy. Ze względu na ceny panujące na rynku odżywiania roślin, czyli nawozów, odżywek, biostymulatorów, coraz więcej rolników podchodzi do bilansowania nawożenia, dbania o kulturę gleby i optymalizacji. Zasady mogą wyglądać dosyć pogmatwanie, ale te działania odgórne mają też wymiar pozytywny i ekonomiczny – komentowała.

Więcej informacji w wideo poniżej.