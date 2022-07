Zjawisko nieprawidłowego krzewienia się kukurydzy, obserwujemy dość licznie na uprawach. Jest to swoista reakcja obronna rośliny na warunki stresowe, których przyczyną może być chętnie nalatująca w tym roku kukurydzę – ploniarka zbożówka.

Założeniem w uprawie kukurydzy, jest wytworzenie jednego pędu z jedną, pełno zaziarnioną kolbą. Anomalie w tym kierunku, wywołane przez szereg czynników stresowych, wpływają na obniżenie efektywności plonotwórczej uprawy.

Przyczyny nieprawidłowego krzewienia się kukurydzy

Ochłodzenie temperatury w maju, sprzyjało masowym nalotom ploniarki zbożówki. Dla kukurydzy, najgroźniejszym stadium rozwoju ploniarki są larwy, które wgryzając się do wnętrza rośliny, naruszają zawiązki liści. W przypadku uszkodzenia stożka wzrostu, roślina broni się przed szkodnikiem wytwarzając dodatkowe pędy boczne, zazwyczaj niezawiązujące kolb.

Przyczyny anomalii w rozwoju kukurydzy, można doszukiwać się również w tegorocznych lokalnie występujących przymrozkach, w drugiej dekadzie maja. Efektem przymrozków, podobnie były uszkodzenia stożków wzrostu, które roślina próbowała później rekompensować.

Jak tłumaczył dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, - Powodem dodatkowego wytwarzania pędów bocznych, mogą też być błędy podczas siewu, a szczególnie zbyt mała obsada roślin. Przerzedzenie plantacji, daje roślinom więcej miejsca i dostępu do składników pokarmowych, co może odbijać się na dodatkowym wytworzeniu tych pędów – wyjaśniał.

Szkodliwość ploniarki w kukurydzy

- W tym roku, z punktu widzenia plonowania, uszkodzenia poczynione przez muchówkę nie są dość znaczne, co nie powinno mieć większego wpływu na plon. Na przestrzeni lat, w przypadku późnych siewów przeprowadzonych w okolicach zbóż, wielokrotnie obserwowałem porażenie ploniarką nawet do kilkadziesiąt procent uszkodzonych roślin – mówił dr Roman Warzecha.

Niestety, obecnie nie ma żadnej możliwości chemicznej walki z tym szkodnikiem, a zalecenia do zapobiegania jej występowaniu, to głównie dobór odmian o szybkim wigorze początkowym oraz metody agrotechniczne (wczesny siew, dobór stanowiska i nawożenie), by dać roślinom szansę na szybki rozwój i zminimalizować ryzyko ataku szkodnika.

Warto dodać, że częstym skutkiem pojawienia się ploniarki na kukurydzy, jest jej porażenie głownią guzowatą. Infekcja widoczna jest w miejscach nakłucia kukurydzy przez ploniarkę, najczęściej pojawia się na blaszkach liściowych.

Skutkiem pojawienia się ploniarki na kukurydzy, jest jej porażenie głownią guzowatą fot.KM

Tegoroczne anomalie w rozwoju kukurydzy

Oprócz krzewienia się roślin, w tym roku widoczny jest tzw. snapping czyli okresowa kruchość i łamliwość tkanek, o którym niedawno pisaliśmy:

Kukurydza jest jeszcze w różnych fazach rozwojowych, ale dominuje głównie wiechowanie i wyłanianie się kolb. Zauważalne jest mniejsze wyrównanie łanu, co uwidacznia się na glebach mozaikowych.

Istotna jest także reakcja kukurydzy na suszę, która w tym roku dotyka także tej uprawy. Powszechnie widoczne są rośliny zwiędnięte, z poskręcanymi i żółtymi liśćmi. W miniony weekend, opady deszczu wpłynęły nieco na poprawę kondycji kukurydzy. Jak przedstawiają się wasze plantacje kukurydzy? Czekamy na odpowiedzi w komentarzach.