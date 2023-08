Po ile sprzedamy mokrą kukurydzę? Umowy oferowane aktualnie przez firmy skupujące nie są niestety zbyt optymistyczne.

Ceny za kukurydzę mokrą mogą być niższe o nawet 50% w stosunku do poprzedniego sezonu

Aktualne ceny kukurydzy są niższe o nawet 100 Euro/t rok do roku

Poniżej 10 ton "dokładka" do kukurydzy?

Ceny kukurydzy w kontraktach nie napawają optymizmem. Za kukurydzę mokrą oferenci proponują najczęściej 450 - 550 zł/t. Szczególnie zatrważające są te najniższe wartości, aczkolwiek sprzedaż kukurydzy w cenie 550 zł/t w tym sezonie również będzie wiązała się w wielu przypadkach z "dokładką" do produkcji. Przy taki niskich wycenach i jednocześnie wysokich kosztach produkcji jedynie plony na poziomie ponad 10t/ha pozwolą na odrobienie kosztów. Światełkiem w tunelu są pojedyncze nieco lepsze oferty, gdzie kukurydza mokra wyceniana jest na 600 zł/t.

Prognozy z wczesnej wiosny zapowiadały spadek cen w ciągu roku i delikatne odbicie przed jesienią. Na ten moment możemy zauważyć faktycznie spadek, a czy ceny pójdą w górę? Trudno powiedzieć jak zachowa się rynek i co wydarzy się po 15 września w związku z ewentualnym importem towaru z Ukrainy (lub też jego zakazem). Nie wiemy też na ten moment jak w skali kraju plonować będzie kukurydza - są bowiem miejsca, gdzie już teraz wiadomo, że nie będzie czego kosić (ogromne deficyty wody w okresie od kwietnia do początku lipca spowodowały, że obecnie często pojawiające się deszcze nie są już w stanie uratować plantacji na najsłabszych stanowiskach). Jednakże w niektórych regionach kukurydza wygląda bardzo dobrze (zwłaszcza na południu i na lepszych glebach).

Pamiętajmy, że bazowa cena kukurydzy mokrej dotyczy towaru o wilgotności 30% - wyższe wartości wiążą się z potrąceniami (najczęściej 10 - 25 zł za każdy procent). W drugą stronę mamy dopłatę do materiału o niższej wilgotności (zazwyczaj 5 - 15 zł/t za procent).

Taki sezon jak rok temu szybko się nie powtórzy

Wydaje się, że taki sezon jak w poprzednim roku nie powtórzy się prędko. Pamiętamy doskonale ceny z poprzedniej jesieni i warunki sprzedaży - w wielu miejscach była możliwość dostarczania kukurydzy mokrej bez żadnych potrąceń, co więcej w wysokich cenach (nawet w granicach 900 zł/t mokrego ziarna bez stosowania potrąceń). Inna sprawa, że rynek bardzo szybko uległ destabilizacji i gospodarstwa, które zdecydowały się na suszenie kukurydzy w wielu przypadkach poniosły ogromne straty (wszak wyceny wiosenne kukurydzy suchej były już niejednokrotnie niższe niż mokrego surowca jesienią).

Ceny na giełdzie MATIF za kukurydzę suchą na początku sierpnia oscylowały w okolicach 230 euro/t. W stosunku do początku tego roku to aż 60 € mniej, a rok do roku wycena jest niższa o niemal 100 €. Nie licząc tegorocznych spadków są to najniższe ceny od dwóch lat (porównywalne z kwotami proponowanymi za kukurydzę suchą na początku jesieni 2021). Niemniej roczny spadek wyceny to ponad 30%.

Kukurydza sucha w polskich firmach skupowych wyceniana jest zazwyczaj w przedziale 750 - 900 zł/t. Są to oczywiście ceny, które absolutnie nie pozwalają na uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego z produkcji i suszenia surowca.