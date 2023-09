Czy uprawa bezorkowa jest możliwa w średniej wielkości gospodarstwie, w dodatku bez większych inwestycji w sprzęt? Przykład opisywanego rolnika pokazuje jasno, że jak najbardziej, ale trzeba do tego podejść z głową.

Wizytówka gospodarstwa

Jarosław Bandosz, rolnik

Miejscowość: woj. lubelskie, powiat krasnostawski

Gleby: mozaikowate, w większości klasa 4a,

reszta to klasy 4b-5

Powierzchnia: Areał 65 ha gruntów ornych

Płodozmian: burak cukrowy, pszenica, soja, pszenica, rzepak, pszenica

Jaki jest klucz do osiągania satysfakcjonujących plonów na słabych glebach? Okazuje się, że to zbiór prozaicznych elementów, o których spora część rolników niestety zapomina.

Woda determinuje plony

Wydawać by się mogło, iż gospodarując na słabych glebach, które kiepsko radzą sobie z magazynowaniem wody w okresach bezdeszczowych, skazani jesteśmy na to, co zaserwuje nam aura. Przykład Jarosława Bandosza, rolnika z Lubelszczyzny, pokazuje, iż wcale nie musimy w takiej sytuacji stać z założonymi rękoma, bowiem dysponujemy wieloma sposobami na poprawę warunków glebowych dla roślin nawet w sytuacji deficytu opadów. Świadczą o tym uzyskiwane przez gospodarza plony, które w dobrych latach dobijają do 70 t/ha buraka cukrowego, do 4,5 t/ha rzepaku, do 9 t/ha pszenicy czy 2,7 t/ha soi. W nieco gorszych sezonach plony będą naturalnie niższe – np. w zeszłym, suszowym roku średni plon pszenicy z prawie 30 ha wyniósł 6,5 t/ha, co i tak należy uznać za dobry wynik, jak na gleby, na jakich gospodaruje Bandosz.

Bez pługa od 6 lat

Już od ok. 6 lat Jarosław Bandosz stopniowo przechodził z uprawy orkowej na bezorkową. Jest on zwolennikiem testowania nowych rozwiązań i dopiero na podstawie obserwacji podejmowania kolejnych decyzji.