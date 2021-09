Nowa perspektywa finansowa UE to szansa dla sektora rolno-spożywczego

W sierpniu przedstawiciele Izby Zbożowo-Paszowej wzięli udział w spotkaniu z Prezesem Fundacji Euro-Most Józefem Kowalczykiem. Tematem spotkania było uruchamianie środków z nowej perspektywy finansowej (na lata 2021-2027) i związanych z nią szans dla sektora rolno-spożywczego.

Uruchamianie środków z nowej perspektywy finansowej (na lata 2021-2027), jak wskazują doświadczenia naszego 17-letniego członkostwa w UE, trwa ok. 2 lat.

Oznacza to, że nowe środki będą dostępne w 2023 r., a najwcześniej w końcu 2022 r. Zapewne nieco szybciej uruchomione zostaną środki z tzw. puli „covidowej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ale również nie ma pewności co do terminów i zakresu wsparcia – podkreślił Prezes Fundacji Józef Kowalczyk. I dodał, że przewidziane w III-IV kwartale br. nabory dają najprawdopodobniej ostatnią szansę na dofinansowanie (jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020) projektów zarówno badawczo-rozwojowych, jak i wdrażających nową produkcję (inwestycyjnych) w sektorze rolno-spożywczym, w tym w przemyśle zbożowo-paszowym.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że w październiku 2021 r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

W ramach działania wspierane tym razem będą następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych:

w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;

w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków magazynowych, produkcyjnych, istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym na panele fotowoltaiczne).

Maksymalna wysokość dofinansowania: 10 mln PLN.

Prawdopodobnie w IV kwartale 2021 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach działania WSPÓŁPRACA, którego celem jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorze rolno-spożywczym.

W przemyśle zbożowo-paszowym, projekty te mogłyby dotyczyć np. doskonalenia odmian roślin strączkowych o zbliżonym poziomie i jakości białka do śruty sojowej. Maksymalna dotacja do 6 mln zł.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego ENERGIA PLUS prowadzi nabór wniosków na preferencyjne, częściowo umarzalne, pożyczki w celu sfinansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym kogeneracji.

W przypadku inwestycji kogeneracyjnych warto powiązać pożyczkę z programu Energia + z premią kogeneracyjną gwarantowaną. Kogeneracja, zwłaszcza w instalacjach do 1 MW, może stać się istotnym źródłem przychodów. Premia gwarantowana to dopłata do każdej wytworzonej 1 MWh energii – obecnie w wysokości 148,49 zł. Będzie ona obowiązywać przez 15 lat, choć jej wysokość będzie ulegała zmianom.

EURO-MOST świadczy usługi w zakresie analiz finansowych, biznesplanów, doradztwa inwestycyjnego, kontaktów z jednostkami wdrażającymi oraz przygotowywania pełnej dokumentacji wymaganej przy aplikacji o środki UE oraz krajowe. Współpracujemy z ponad 500 podmiotami na terenie całego kraju, dla których w ciągu 18 lat przygotowaliśmy ponad 1000 projektów. Informacji udzielamy bezpłatnie pod numerem telefonu 501 712 020, pytania prosimy kierować na adres mailowy biuro@euro-most.eu.