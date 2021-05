Nowa prognoza: Rosja ma zebrać 127 mln ton zboża

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje produkcję zbóż i roślin bobowatych na 127,4 mln ton, w tym 80,7 mln ton pszenicy.

Oczekiwany plon będzie niższy niż w bieżącym sezonie, kiedy produkcja wyniosła 133,5 mln ton, w tym 85,9 mln ton pszenicy.

W 2021 roku zbiory jęczmienia spadną do 19,4 mln ton ( w 2020 r. - 20,9 mln ton), żyta - do 2,2 mln ton (2,4 mln ton), ryżu - do 1,077 mln ton (1,142 mln ton), gryki - do 867,6 tys. ton).

Jednocześnie wzrośnie produkcja kukurydzy na ziarno do 14,4 mln ton (13,9 mln ton), owsa - do 4,4 mln ton (4,1 mln ton), prosa - do 494 tys. ton (396,5 tys. ton).

Ministerstwo podaje, że jest to podstawowa prognoza zbiorów, podczas gdy optymistyczny scenariusz zakłada 131 mln ton zbóż, w tym 83 mln ton pszenicy, a pesymistyczny - 116,6 mln ton zbóż, w tym 73,9 mln ton pszenicy.