Wraz z nowym Krajowym Planem Strategicznym, od 2023 roku wchodzą w życie normy dobrej kultury rolnej, z angielskiego nazywane GAEC. Podczas senackiej konferencji „Zielony Ład w rolnictwie, a realizacja Krajowego Planu Strategicznego” nowe zapisy wyjaśniała Joanna Czapla, dyrektor departamentu płatności bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jakie normy będą obowiązywać od nowego roku?

Jak informowaliśmy już kilka dni temu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podkreśla, że normy dobrej kultury rolnej (DKR, ang. GAEC), to przestrzegane przez rolników od lat praktyki, zapewniające utrzymanie gleby w dobrej kondycji. Nowością jest natomiast zapisanie ich w Krajowym Planie Strategicznym, który jednocześnie w ramach ekoschematów proponuje rozwiązania części nowych wyzwań stawianych przed rolnikami.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych

- Jeśli chodzi o GAEC 1, wymóg ten dotyczy utrzymania trwałych użytków zielonych w oparciu o proporcję w stosunku do wszystkich użytków rolnych na poziomie kraju. Ten obowiązek już istniał w ramach zazielenienia. Tak naprawdę pewnie wielu z państwa nawet sobie nie zdawało sprawy, że taki obowiązek istnieje. Jeżeli wskaźnik udziału trwałych użytków zielonych w kraju spadnie poniżej 5 proc. względem wskaźnika referencyjnego, wówczas rolnicy nie będą mogli przekształcać swoich trwałych użytków zielonych – mówi Joanna Czapla.

Dodaje, że w ostatnim roku, według danych ARiMR, wskaźnik ten wynosił 4,69, a więc niebezpiecznie zbliżył się do 5 proc. Co to oznacza? Jeżeli wskaźnik przekroczy 5 proc., wówczas nie będzie można zaorać TUZ i będzie nakładany na rolników obowiązek ich przywrócenia.

Ochrona terenów podmokłych i torfowisk

- Jeśli chodzi o GAEC 2, to będzie nowa norma. Ona jest związana z ochroną terenów podmokłych i torfowisk. Polska korzysta z możliwości odroczenia w czasie wdrożenia tej normy i będziemy ją wdrażać najpóźniej, jak to jest możliwe. Od 2025 roku każdy rolnik, na którego gospodarstwie zostanie wyznaczony taki cenny TUZ, czyli torfowisko, będzie poinformowany, że nie będzie można tych gruntów przekształcać – wyjaśniała dyrektor departamentu płatności bezpośrednich.

Niewypalanie ściernisk

Jak podaje MODR, norma DKR 3 oznacz zakaz wypalania ściernisk, chyba że odbywa się to ze względów związanych ze zdrowiem roślin. Norma ta już obowiązuje. Sporadycznie dopuszcza się wypalanie, np. gdy jest ono zgodne z zaleceniami inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo gdy spalamy na polu łęty ziemniaka w przypadku wykrycia w bulwach ziemniaka bakterii Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum

Strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych

- Mamy nową normę GAEC 4, czyli strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych. Dotychczas obowiązywały nas tylko przepisy dyrektywy azotanowej, natomiast w przyszłości będzie to jednolita szerokość tej strefy, 3 metry od wód powierzchniowych, stosowana do wszystkich nawozów i środków ochrony roślin. Czyli do odległości 3 metrów od wody nie będzie można stosować żadnych środków ochrony roślin i żadnych nawozów. Oczywiście przepisy w zakresie dyrektywy azotanowej, czyli programu działań do nawozów azotowych, pozostają takie same - mówi Joanna Czapla.

Zarządzanie orką na stokach

Jak podaje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, norma DKR 5 dotyczy zarządzania orką lub innych odpowiednich technik uprawy w celu zmniejszenia ryzyka degradacji gleb, biorąc pod uwagę nachylenie terenu. Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej lub równym 14 stopni nie mogą być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku. Nie mogą też pozostawać jako ugór czarny w okresie jesienno-zimowym (od 1 listopada do 15 lutego). Jeśli wykorzystuje się je pod uprawę roślin wieloletnich oraz w uprawach trwałych (sady, drzewa owocowe), to na stokach tych trzeba utrzymywać okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.

Minimalna okrywa glebowa

- GAEC 6 to jest minimalna okrywa glebowa 80 proc. w skali kraju. To jest ostatni element, jeden z bardziej wrażliwych, który był negocjowany z Komisją Europejską. Przeglądając plany strategiczne zatwierdzone przez inne państwa członkowskie widzimy, że te normy wyglądają dokładnie tak samo, a wręcz niektóre państwa mają 100 proc., ponieważ Komisja Europejska nalegała, żeby ten poziom wszędzie był 100 proc. Co jest pozytywne w tym? Będziecie mogli, korzystając z ekoschematu „międzyplony ozime”, wypełniać tę normę i dostawać środki - wyjaśnia dyrektor departamentu płatności bezpośrednich.

Ekoschemat precyzuje, że międzyplon ozimy musi być mieszanką minimum dwóch gatunków. Wymogi odnośnie minimalnej okrywy będzie więc można wypełnić międzyplonem, pozostającym na polu w terminie do 1 października do co najmniej do 15 lutego. Warto podkreślić, że Komisja Europejska chciała w przypadku okrywy roślinnej narzucić 100 proc., natomiast Polsce udało się wynegocjować zmniejszenie tej wartości do bardziej akceptowalnych 80 proc.

Zmianowanie i dywersyfikacja

- GAEC 7, czyli zmianowanie i dywersyfikacja. Skorzystaliśmy z takiej możliwości, że ta norma jest teraz w zawieszeniu. Dotyczy ona gospodarstw powyżej 10 hektarów i w Polsce będzie wdrażana na dwa sposoby. Zmianowanie, czyli inna uprawa na tej samej działce rok do roku, będzie obowiązywać na 40 proc. gruntów w gospodarstwie. Natomiast w całym gospodarstwie rolnik będzie musiał posiadać co najmniej 3 różne uprawy. Jeśli po zbiorze uprawy głównej będzie miał tzw. uprawy wtóre, czyli międzyplony, wówczas uznaje się, że zastosował zmianowanie i w następnym roku może mieć tą samą uprawę. Zasada zmianowania nie dotyczy upraw wiążących azot, czyli głównie bobowatych, również w mieszankach z trawami - mówi Joanna Czapla.

Ten punkt, nie da się ukryć, będzie niemałą rewolucją dla wielu rolników. Jest on wymierzony w ograniczenie skali monokultur, stanowiących trzon płodozmianu, a właściwie niejednokrotnie jego braku, w dużej liczbie gospodarstw. Warto mieć jednak na uwadze, że zazwyczaj będzie to zmiana na lepsze, gdyż prawidłowe zmianowanie pozytywnie wpływa na stan gleby, zdrowotność roślin, a w konsekwencji osiągane plony.

Obszary nieprodukcyjne

- GAEC 8 dotyczy utrzymania obowiązkowego odsetka 4 proc. obszarów nieprodukcyjnych na gruntach rolnych. Jest taka możliwość, zaproponowana przez Komisję Europejską, związana z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, dzięki której rolnik będzie w 2023 roku deklarował ugory z uprawą, z tym, że nie będzie można na nich siać kukurydzy i soi. Do tych elementów, które składają się na te 4 proc., będziemy stosować współczynniki ważenia, które będą zwiększać powierzchnię rzeczywistą, więc łatwiej będzie wypełnić tę normę - wyjaśnia dyrektor departamentu płatności bezpośrednich.

Ta norma na pierwszy rzut oka wydaje się być bardziej problematyczna niż będzie w rzeczywistości. Należy zwrócić uwagę zarówno na wspomniane współczynniki, jak i na elementy brane pod uwagę. Jak podaje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jako obszary nieprodukcyjne kwalifikują się elementy krajobrazu objęte obowiązkiem zachowania lub elementy charakterystyczne dla kultury; grunty ugorowane, w tym ugory z roślinami miododajnymi, bez stosowania środków ochrony roślin; żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia liniowe lub pojedyncze drzewa; rowy; zagajniki śródpolne; oczka wodne; miedze śródpolne i strefy buforowe działek; pasy gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji) i bez stosowania środków ochrony roślin.

Natura 2000

Jak podaje MODR, norma DKR 9 oznacza zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000. Rolnicy nie mogą przekształcać lub zaorywać wyznaczonych cennych trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 2000. Norma ta jest znana rolnikom przestrzegającym zazielenienia. Dotyczy trwałych użytków zielonych, dla których w planach zadań ochronnych albo w planach ochrony określono działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk w ramach Natura 2000.