Przewodniczącym Komisji jest prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB, który przez dwa razy pełnił funkcję dyrektora ten jednostki naukowej. Czym kierowano się rekomendując odmiany do wpisu do Krajowego Rejestru?

- W 2023 r. po zaopiniowania przez Komisję ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych oraz decyzji Dyrektora COBORU, w Krajowym Rejestrze będzie 150 odmian rzepaku ozimego, w tym 122 to mieszańce, a 28 populacyjne. Przybywa odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy ( TuYV ), których w 2022 r. było 48, a teraz będzie 63, co należy uznać za wielki postęp w hodowli odpornościowej, co jest zgodne z integrowaną ochroną roślin i wpisuje się w Strategię KE "Od pola do stołu", która zaleca obniżenie stosowania środków ochrony roślin o 50 % oraz wdrożenie do praktyki odmian odpornych i tolerancyjnych na patogeny, co pozwala na ograniczenie chemizacji środowiska – mówi farmer.pl prof. Mrówczyński.