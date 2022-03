Nowe wyzwania w ochronie ziemniaków w aspekcie Zielonego Ładu. Konferencja Ziemniaczana Syngenta [Retransmisja]

Nowe wyzwania w ochronie ziemniaków w aspekcie Zielonego Ładu - tak brzmiał temat tegorocznej Konferencji Ziemniaczanej Syngenty. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji tego spotkania.

Jak pogodzić najmocniej schemizowaną uprawę rolniczą w Polsce, jaką są ziemniaki, z wymogami Zielonego Ładu? Na to pytanie starali się udzielić odpowiedzi dr hab. Katarzyna Rębarz oraz Przemysław Urbaniak, którzy poprowadzili tegoroczną Konferencję Ziemniaczaną Syngenty.

Substancji czynnych środków ochrony roślin wycofano już sporo, a kolejne są "w kolejce" do dalszych wycofań, co przyczyni się do trudności w ochronie ziemniaków, negatywnie odbije się na plonie bulw i opłacalności produkcji.

Spotkanie obfitowało w porady dotyczące uprawy i ochrony ziemniaków oraz prezentacje propozycji produktowych od Syngenty. Eksperci poruszyli kwestie zwalczania groźnych chorób - rizoktoniozy, alternariozy oraz zarazy ziemniaka - z wykorzystaniem fungicydów od Syngenty takich jak Carial Flex, Carial Star i Amistar 250 SC. Nie zabrakło porad dotyczących odchwaszczania plantacji i synchronizacji obsypywania z zabiegiem herbicydami takimi jak Arcade czy Boxer od Syngenty. Przedstawiono także nowości w portfolio Syngenty: biostymulator Quantis oraz insektycyd przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej - Voliam.

Nie mogłeś uczestniczyć w tym wydarzeniu? Nic straconego. Poniżej jest dostępna retransmisja tej Konferencji. Zachęcamy do jej obejrzenia.