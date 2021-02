Nowości w ochronie podstawy źdźbła zbóż

Wczesna wiosna to niesamowicie ważny czas w uprawie zbóż. Skuteczna ochrona łanu od wczesnych faz rozwojowych decyduje o przyszłym plonie. Jak zatem to wykonać?

Wraz z rozwojem rolnictwa i technologii uprawy roślin, a także nierzadko występujących uproszczeń w uprawie, coraz częściej borykamy się z utrzymaniem wysokiej zdrowotności upraw. Dodatkowo zmienne warunki termiczno-wilgotnościowe, naprzemiennie występujące susze i silne opady deszczu, długie jesienie oraz braki zim przyczyniają się do nagromadzenia patogenów grzybowych w uprawach zbóż. Patogeny grzybowe stają się także coraz bardziej wyspecjalizowane w swoim działaniu. Często występują w sposób utajony, a także uodparniają się na stosowane substancje chemiczne. Z uwagi na ten fakt ochrona roślin powinna opierać się na sprawdzonych i skutecznych substancjach czynnych oraz rozwiązaniach zawierających mieszanki odpowiednio dobranych fungicydów.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę wczesną wiosną, czyli na starcie wznowienia wegetacji zbóż?

Wczesna wiosna to niesamowicie ważny czas w uprawie zbóż. Właściwe poprowadzenie plantacji i skuteczna ochrona łanu od wczesnych faz rozwojowych, zwłaszcza po zimie, będzie decydowała o przyszłym plonie. Do chorób najczęściej występujących w uprawie zbóż, o wysokim znaczeniu gospodarczym, zaliczyć możemy choroby podstawy źdźbła, a zwłaszcza łamliwość podstawy źdźbła.

Pamiętajmy, że łagodna zima i chłodna, mokra wiosna powoduje, że patogeny grzybowe szybciej i intensywniej się namnażają. Wiosna to kluczowy czas zwłaszcza w odniesieniu do ochrony plantacji przed patogenami. Należy pamiętać, że wiele patogenów, zwłaszcza w tym okresie występuje w sposób utajony. To, że nie ma widocznych objawów, nie oznacza, że za tydzień czy dwa nie pojawią się symptomy choroby, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby podstawy źdźbła.

Patogeny grzybowe stają się także coraz bardziej wyspecjalizowane w swoim działaniu

Źródłem chorób podstawy źdźbła jest gleba, stąd nie dajmy się zwieść, że po takiej jesieni i zimie tych patogenów nie będzie. Szkody powodowane przez choroby podstawy źdźbła dochodzą nawet do 30% straty plonu. Dlatego w tym okresie kluczowym jest prewencyjne wykonanie zabiegów, które także zabezpieczą rośliny w późniejszych fazach rozwojowych. Zabieg fungicydowy w tym czasie powinien być wykonany mieszaniną substancji czynnych, aby uniknąć uodparniania się patogenów. Tym samym zmniejszyć się ryzyko występowania tych chorób w bieżącym i przyszłych sezonach wegetacyjnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze fungicydów?

Mnogość dostępnych fungicydów sprawia, że ciężko jest wybrać właściwy. Mając jednak na uwadze długi okres ochrony, problemy uodpornień, niskie temperatury wiosną oraz utajony sposób działania patogenów, należy wybierać sprawdzone i skuteczne substancje czynne. Zdrowe i pełne wigoru rośliny na początku wegetacji wiosennej gwarantują pełne wykorzystanie ich potencjału plonotwórczego w całym sezonie.

Właściwy wybór fungicydów to zdrowy wiosenny start zbóż

Rozwiązaniem, które nie tylko utrzymuje wysoką zdrowotność łanu i działa nawet w niskich wiosennych temperaturach, ale również wpływa na wigor roślin, jest Duet na Start. Podstawę tego rozwiązania stanowią dwa fungicydy – Empartis i Flexity. W skład ich wchodzą 3 substancje czynne – boskalid, metrafenon, krezoksym metylowy. To substancje o wielokierunkowym działaniu, wysokiej skuteczności oraz szerokim spektrum zwalczanych chorób. W przeprowadzonych badaniach polowych wykazano, że skuteczność działania Duet na Start w zwalczaniu łamliwości podstawy źdźbła wynosiła 92%. Dodatkowo zastosowanie połączenia Empartis i Flexity pozwala na osiągnięcie zadowalających plonów. W badaniach polowych przeprowadzonych w roku 2019 plon kształtował się na poziomie 78,0 dt/ha. Wybór właściwego rozwiązania na start na początku wegetacji wiosennej jest gwarancją wysokich i zdrowych plonów.

Zastosowanie połączenia Empartis i Flexity pozwala na osiągnięcie zadowalających plonów

Szybka i skuteczna ochrona podstawy źdźbła zbóż

Rozwiązanie Duet na Start oprócz wysokiej skuteczności w zwalczaniu chorób gwarantuje szybkie i skuteczne działanie we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. Dzięki formule opartej na dostarczeniu zawartych w Empartis i Flexity małych cząsteczek substancji czynnych, w dobrze mieszalnej formulacji wodnej możliwe jest osiągnięcie wysokiej skuteczności w zwalczaniu chorób.

Przy sporządzaniu mieszaniny można użyć również adiuwantów, by cząsteczki substancji czynnych mogły przytwierdzić się do warstwy woskowej liści. Na powierzchni liścia powstanie coś w rodzaju krystalicznej siatki substancji czynnych, co przyczyni się do zahamowania wzrostu strzępek grzybów dostających się na roślinę. Zastosowanie rozwiązania Duet na Start pozwala na szybką i skuteczną ochronę podstawy źdźbła zbóż, zarówno na początku wegetacji, jak i w późniejszych zabiegach. Potwierdzona skuteczność w badaniach polowych daje pewność, że zastosowane rozwiązanie jest właściwym wyborem w obecnym sezonie wegetacyjnym.